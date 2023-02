La revelación de dos testigos que complica a Dani Alves en el caso de agresión sexual en su contra

Dos nuevos testimonios complican a Dani Alves (AFP)

Este viernes fue una jornada especial en el caso por abuso sexual contra una joven de 23 años que tiene como principal protagonista a Dani Alves. Ocho testigos del hecho fueron citados a declarar por el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, el encargado de seguir el caso que tiene como protagonista al experimentado defensor.

Y de esos testimonios que se produjeron frente a la nueva jueza de la causa, la magistrada María Concepción Cantón Martín -reemplazó a Anna Marín, quien determinó que el jugador fuera detenido-, hubo dos de ellos que complicaron aún más la situación procesal de Alves. Según indicaron varios medios españoles, entre ellos el diario Sport y ABC, las otras dos mujeres que estaban con la joven presuntamente violada por el lateral brasileño ratificaron lo dicho cuando le tomaron declaración los Mossos d’Esquadra (policía catalana) y además confirmaron que el ex futbolista del Barcelona también las abordó a ellas con fines sexuales.

Una amiga y la prima de la joven que habría sufrido el ataque confirmaron que ingresaron a la disco Sutton ubicada en la ciudad catalana poco antes de las 2 de la madrugada y recibieron la invitación de unos mexicanos para ingresar al salón VIP. Una vez que ingresaron al espacio, uno de los camareros del recinto -también declaró como testigo en la causa- las invitó a que se acercaran a la mesa donde se encontraba Dani Alves.

Además de las acompañantes de la mujer que sufrió la supuesta violación y el mesero, los otros que dieron su testimonio frente a la jueza fueron todos empleados de la discoteca. Entre ellos hablaron directivos y el portero del lugar, que indicó los pasos que siguió para activar el protocolo frente a delitos sexuales para atender a la joven que habría sido abusada por Alves. Los medios españoles informaron que todos los testigos del caso que declararon fueron en la misma línea con el discurso que le tomaron las fuerzas de seguridad el día del hecho.

Hay que recordar que previamente la víctima detalló cómo fueron los momentos previos y el acto que se desencadenó en un baño del sector VIP. Tras desestimar la primera invitación que les había hecho el brasileño, finalmente accedieron. “El grupo de chicos mexicanos que habíamos conocido antes fue el que se dio cuenta de que era Dani Alves. Me enteré por ellos”, contó la joven a los investigadores según ABC.

Luego de acercarse y bailar junto a ellas, minutos después, y luego de intentar llevar a la fuerza la mano de la víctima a su pene en varias ocasiones (“Lo hizo dos veces, la segunda con mucha fuerza, y la volví a retirar”, especificó la denunciante), Alves tomó su brazo y la llevó hacia una puerta: “Pensé que detrás había otra zona VIP”. En su testimonio inicial, la mujer afirmó que ni bien entró quiso salir pero que el ex PSG se lo impidió: “Le dije que me quería ir y él me contestó que no me podía ir de allí”. Incluso la obligó a hacerle una felación y decirle que era su “putita”, afirmó.

Y agregó: “Me subió el vestido y me hizo sentarme encima de él. Me agarró por la parte de atrás de la cabeza, no sé si también del pelo y me tiró al suelo, me hice daño en la rodilla. Estuvo un rato pegándome en la cara, sentí que me ahogaba, no porque me estuviera apretando, sino por la angustia que estaba sintiendo”.

Finalmente, la mujer detalló que tras el ataque el jugador le dijo que él iba a salir primero del baño: “Él se apartó y empezó a vestirse, así que me levanté yo también y me giré para abrir la puerta, pero me dijo: ‘Tú no te vas a ir de aquí, salgo yo primero’”.

Una vez que se completen las declaraciones de los testigos, la nueva letrada a cargo de la causa en la Audiencia de Barcelona deberá definir si admite el recuerdo que presentó el abogado de Dani Alves, Cristóbal Martell, en la que indica que al ex futbolistas de Pumas de México le podrían indicar la libertad condicional bajos varios términos que presentó en los que no corre riesgo de fugarse fuera de Barcelona.

