Tom Brady anunció su retiro definitivo de la NFL

La estrella de la NFL, de 45 años, confirmó que esta ha sido su última temporada

El pasador de los Tampa Bay Buccaneers Tom Brady, considerado el mejor jugador de la historia de la NFL, anunció este miércoles su retirada definitiva del deporte, justo un año después de haber hecho un anuncio similar, que finalmente no cumplió. “Iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre”, apuntó el jugador en un corto vídeo publicado a través de redes sociales en el que aseguró que, puesto que uno solo escribe un discurso de despedida una vez en la vida, iba a leer el mismo texto del año pasado.

“Sé que el proceso fue grande la última vez. Así que cuando me levanté esta mañana apreté ‘grabar’ para que ustedes se enteren primero”, agregó en video. “Solo tienes un anuncio de retirada que sea emocionante y yo ya lo usé el año pasado. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por apoyarme. Mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis rivales, son demasiados. Gracias por dejarme cumplir mi sueño. No cambiaría nada. Los amo a todos”, concluyó.

El estadounidense de 45 años, ex marido de Gisele Bündchen, hizo el mismo anuncio el 1 de febrero de 2022 pero un mes y medio después regresó diciendo: “El trabajo no está acabado”, para jugar su temporada número 23. Finalmente el californiano, que tiene un año más de contrato en Tampa y hasta ahora no había descartado jugar más allá de los 45 años, ha decidido dar por terminada su carrera.

Brady, que tiene un hijo de 14 años con su ex pareja Bridget Moynahan, y dos hijos, de 12 y 9 con la modelo brasileña, había declarado en entrevistas anteriores que su pareja lo había instado a retirarse, especialmente después de su quinta victoria en el Super Bowl con los New England Patriots en 2017.

De todas formas, la estrella del deporte estadounidense no se alejará de las canchas ya que todo parece indicar que se integrará al equipo de Fox Sports para ser analista de los partidos.

Tom Brady continuará vinculado a la NFL (Reuters)

En mayo del 2022, el director general de Fox Corporation, Lachlan Murdoch, hizo el anuncio durante una teleconferencia de inversionistas corporativos en la que aseguró que, “Tom proveerá no solamente la narración de nuestros principales partidos de la NFL con Kevin Buckhardt, sino que se desempeñará además como nuestro embajador, particularmente en iniciativas promocionales y de clientes”.

Recientemente, y tras ver los emparejamientos de cara al próximo Super Bowl que se disputará el 12 de febrero, Brady consideró que los San Francisco 49ers no tuvieron oportunidad de competir en el duelo por el título de la Conferencia Nacional que perdieron ante los Philadelphia Eagles el domingo pasado.

“De todas maneras Philadelphia se lo merecía; tuvieron una temporada increíble. Jugaron bien en defensa y forzaron esa jugada que terminó en la lesión de Brock. Este es un deporte de contacto, un juego de demolición”, subrayó.

