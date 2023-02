10 frases de Martín Palermo: el respaldo a Benedetto, lo que lo sorprendió de Scaloni y su mensaje a Javier Mascherano

El 9 de octubre de 2022 no fue un día más en la carrera de Darío Benedetto. Fue su último gol en un partido oficial con Boca Juniors. La sequía goleadora del Pipa se extendió hasta el presente al punto que las críticas arreciaron contra su figura, pero su ídolo salió a bancarlo porque Martín Palermo comparó su inicio en BocaJuniors con esta actualidad y le envió un consejo en una entrevista en la que abordó muchos temas.

El actual entrenador de Platense destacó que “es un goleador distinto y acorde a lo que necesita” el Xeneize, pero se refirió a la reciente llegada de Miguel Merentiel para imponerle más competencia dentro del plantel porque “hay otros jugadores que no se la harán facil” y remarcó que no debe estar “confiado” en su titularidad. “El club te lleva a esa exigencia. Si faltan goles, el apuntado siempre será el 9, pero Benedetto en su primera etapa rindió. Su adaptación fue más rápida a la mía siempre teniendo esa carga de tener que olvidar a Palermo. Eso es una cuestión mediática que el jugador debe dejar de lado”, lanzó en charla con TyC Sports.

En consonancia, relativizó su marca negativa y le mandó un mensaje a corregir dentro de la cancha para no sobrexigirse: “Son rachas y circunstancias de cómo funciona el equipo. El delantero necesita ser asistido, que se provoquen las situaciones y el resto se siente con tranquilidad cuando sabe que hay un jugador que mete la pelota cuando va al área. Darío tiene que volver a transmitir eso y no tener que hacer más de lo que tiene que hacer como retrasarse atrás para participar o jugar. No, porque cuando tiren un centro y vos no estés en el área... Se los digo a los delanteros que me toca estar dirigiendo, si tenes el arco entre ceja y ceja tenés que estar en el lugar adecuado para meterla adentro”.

El máximo goleador histórico del equipo de la Ribera con 236 goles atraviesa su séptima etapa como DT, después de sus pasos por Godoy Cruz, Arsenal, Unión Española, Pachuca, Curicó Unido y Aldosivi. A pesar de la oratoria y la tranquilidad que muestra ante los micrófonos, evita proyectarse a futuro en el banco de la institución que lo idolatra. “Estoy bien en Platense”, contó escuetamente sobre el equipo que luchará por mantener la categoría, se ilusiona con clasificarse a alguna copa internacional y viene de igualar 2-2 ante Newell’s como local en su debut por la Liga Profesional.

Su trayectoria y los parámetros creados en torno a la necesidad de la experiencia para adquirir posiciones de un mayor rango le permitió ser consultado por la actualidad de la selección argentina. A pesar de que reconoció cierta incredulidad cuando Scaloni había sido confirmado en el cargo, destacó los puntos altos de su ciclo: “¿Quién no se sorprendió con su elección? Después, demostró con trabajo que podía estar en la Selección. Con su simpleza fue demostrando partido a partido. Se formó un grupo muy unido y competitivo comandado por Messi. Pero sin depender de él porque el resto de los jugadores también respondieron de alguna forma. Se los veía disfrutar y representaban a la selección de la mejor manera”.

“Él no tenía experiencia para dirigir, pero en algún momento hay que empezar. Si te capacitaste, hiciste cursos... En esa evolución, hay un crecimiento en el cual uno madura. Había situaciones que, en un primer momento, no sabía manejarlas, pero ya no me tiembla el pulso para tomarlas ni me afecta emocionalmente. La experiencia la tiene uno”, resaltó el Titán para trazar un paralelismo con sus inicios en el cargo.

“Hubo momentos en los que padecí ser entrenador”, admitió Palermo. Y explicó: “Principalmente, en el Pachuca de México porque tenía que conducir nombres importantes en el equipo como Edwin Cardona, Rubens Sambueza o jugadores de la selección mexicana. Esa etapa me ayudó a saber conducir y tener liderazgo porque tenés que tomar decisiones que no son fáciles y en un momento me afectó. No la pasé bien. Después de eso, tenía que modificar ciertas situaciones para disfrutar el día a día”.

Lejos de ser el mismo DT de sus comienzos en el Tomba, el hombre de 46 años manifestó que su idea fue mutando con la evolución del fútbol, aclaró que “el éxito no pasa por ser campeón” y, en ese sentido, habló de la prematura eliminación de la Albiceleste en la primera ronda del Sudamericano Sub 20: “El mejor aprendizaje o enseñanza para Javier Mascherano es que le tocó un curso acelerado de lo que es ser entrenador. Deberá analizar bien lo que le tocó vivir, pero es parte de serlo. Tendrá que tener la capacidad suficiente para afrontar nuevos proyectos o seguir comandando una selección juvenil apoyada por el Chiqui Tapia. Eso te da la garantía de que confian en su trabajo. Hay que dar vuelta la página”.

