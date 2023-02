La advertencia de Ancelotti a Guardiola: “Si sigue entrenando, llegará un día en que lo echarán”

Pep Guardiola junto a Carlo Ancelotti (Reuters)

Este miércoles Carlo Ancelotti sorprendió en la conferencia de prensa previa al duelo de Real Madrid frente a Valencia por La Liga de España. El entrenador fue consultado por la reciente salida de Genaro Gattuso como técnico de su próximo rival y aprovechó para hacer una broma que tendrá repercusión en Inglaterra.

“Cuando se cambia a un entrenador se hace no solo por sus errores, sino para cambiar una dinámica negativa y también para meter más responsabilidad sobre los jugadores. Mañana el Valencia estará súper motivado”, comentó el experimentado italiano, en referencia a lo que será el debut de Voro en el banco del Valencia.

Inmediatamente después, agregó: “Creo que para un entrenador el hecho de ser echado es una parte de nuestro trabajo. No hay en el mundo un entrenador que no hayan echado. Creo que el único es Guardiola. Si Pep sigue entrenando, llegará un día en que lo echarán. A mí me han echado en todos los sitios del mundo y todavía estoy aquí hay cosas mucho peores”.

Esta comentario realizado en un tono divertido llega justo en un momento delicado para Guardiola, cuyo Manchester City marcha segundo en la Premier League a cinco puntos del líder, Arsenal, y con un partido más que los Gunners. Pero, difícilmente Pep sea echado del elenco celeste y por eso seguirá siendo parte de un pequeño grupo de técnicos de elite que nunca han sido despojados de su cargo.

Entre ellos se destacan Zinedine Zidane, Luis Enrique, Sir Alex Ferguson, Didier Deschamps y Arsene Wegner, entre otros. También está el caso de Diego Pablo Simeone, aunque en 2008 se marchó de River Plate en medio de una pésima campaña, aunque en aquel entonces fue él quien dio el paso al costado.

Real Madrid marcha segundo en La Liga de España con 42 puntos en 18 jornadas. Barcelona es líder absoluto del torneo con 47 unidades y apenas una derrota en el campeonato, justamente ante el cuadro Merengue que el jueves se medirá ante Valencia, que lucha por mantener la categoría.

