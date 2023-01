Simeone criticó el arbitraje del derbi español y lanzó una dura sentencia sobre su futuro en Atlético de Madrid

La derrota del Atlético de Madrid en el derbi ante Real Madrid por los cuartos de final de la Copa del Rey no es una más en la temporada de Diego Simeone. Su equipo quedó eliminado de la última competición que le quedaba por fuera del torneo doméstico y el Cholo despotricó contra el arbitraje, a cargo de César Soto Grado, sumado a una profunda reflexión por su futuro en el banco del Colchonero.

La gran polémica del encuentro en el Estadio Santiago Bernabéu se generó por Dani Ceballos. El volante de la Casa Blanca había recibido la tarjeta amarilla unos instantes atrás cuando derribó en la medialuna a Thomas Lemar a los 71 minutos con el encuentro en favor del Atlético. Lo que debía ser una falta de segunda amonestación pasó de largo en la óptica del colegiado, que expulsó a Stefan Savic en el primer tiempo suplementario.

“Hicimos un partido muy bueno hasta el minuto 70, cuando ocurre la falta de Ceballos, a nadie le importa que no reciba la segunda amarilla, pero nos hubiésemos quedado con uno más con el resultado a favor. No sucedió, luego vino la expulsión de Savic y nos quedamos con uno menos”, relató Simeone en conferencia de prensa. Esta medida fue crucial en el devenir del duelo: “Se hizo más difícil sostener el partido con uno menos, pese a que el equipo tuvo la valentía de buscar el empate sobre el final”.

“A nadie le importa lo que no pasó, hablamos de algo que no pasó, Ceballos pudo ver la amarilla, no la vio, Savic sí. El Madrid está contento, nosotros no por el resultado, pero contento por cómo competimos”, amplió el entrenador, quien se fue “sumamente tranquilo con el esfuerzo de los jugadores y la imagen que dieron”. Y agregó: “Merecieron algo más, que obviamente no obtuvieron porque no apareció en el resultado”.

En este sentido, profundizó sus opiniones contra Soto Grado, después de que no le haya cobrado ninguna falta a uno de sus delanteros: “Le pregunté, porque ya pasó en San Sebastián que a Morata no le pitó ni una falta. Le dije que si tenía algo contra Álvaro no le ponía el siguiente partido que nos arbitrase él, porque es muy difícil. Él me decía que Álvaro exagera sus caídas”.

El gol del Atlético de Madrid ante Real Madrid por la Copa del Rey

En charla con los periodistas presentes, fue consultado sobre si creía que el juez español había sido decisivo en el trámite del encuentro que ganó el Merengue por 3-1 en la capital española: “Decisivos son los jugadores que juegan y el Madrid en esta situación volvió a ser superior de cara al gol en los momentos más importantes del partido. Nosotros tuvimos algunas situaciones de riesgo, pero cuando compiten de esta manera hay pocas cosas para reclamarle al equipo. Tenemos que intentar seguir de esta manera”.

A continuación, lanzó una profunda reflexión por un posible alejamiento de la entidad tras 12 años. “Sin títulos me queda poco por decir. No tenemos Champions League, Copa del Rey y el primer responsable soy yo. Nos queda la segunda vuelta de la Liga para llegar al objetivo que el club necesita. Cuando termine veremos qué nos conviene a todos”, esbozó sobre la necesidad intacta de lograr la clasificación a la próxima Liga de Campeones.

Ante la repregunta, evitó ahondar sobre el mensaje que instaló las alarmas en la afición del Atléti: “No hay que aclarar más de lo aclarado. Quedamos afuera de la Champions, de la Copa. El equipo tiene toda una segunda vuelta por delante. Tengo una enorme alegría por estar en el Atlético de Madrid desde el día que llegué hasta el día que me vaya. Voy a dejar todo como siempre lo hice entregándome para el equipo y el club”. En diálogo con la cadena española TVE manifestó que buscará “dar el máximo” hasta el último día de su trabajo. “En algún momento llegará”, expresó sobre cuándo será ese momento.

*Las palabras de Rodrigo De Paul tras la derrota del Atlético de Madrid

Más allá de esta palabra, también se escucharon las voces de Rodrigo De Paul y Jan Oblak. En primer lugar, el volante campeón del mundo, que tuvo participación en el tanto que abrió la historia, contradijó a su entrenador porque estimó que la labor arbitral fue preponderante para este final: “Hay una jugada muy clara que podría haber decidido el partido cuando íbamos 1-0, pero ya está”. Y contó: “Siento que no nos faltó nada. El resultado fue injusto, pero esto es fútbol”.

El arquero esloveno tampoco se ahorró críticas contra Soto Grado a la salida del vestuario visitante: “Creo que si es roja para nosotros debería ser para ellos cuando íbamos 0-1, pudieron ver la segunda, ha decidido como ha decidido, estamos acostumbrados a esto. Es complicado”.

