El fuerte contrapunto entre Mariano Closs y el Chavo Fucks por Gago: “Nos querés convencer a todos de que es un técnico mediocre”

Este jueves en el pase entre F12 y F90, dos de los ciclos de ESPN, se dio un interesante debate entre los periodistas Mariano Closs y Diego Chavo Fucks con Fernando Gago como eje. El estilo de juego que pregona el actual técnico de Racing y los resultados que ha obtenido en el cuadro de Avellaneda generaron un choque de ideas que dejó varias definiciones.

La discusión inicio cuando Fucks remarcó los errores que, según su mirada, ha tenido el técnico de la Academia y que ameritaban mayores críticas que las que usualmente recibe por parte de sus colegas. Ante esto, y mientras varios panelistas sostenían que el trabajo de Gago tenía más aspectos positivos que negativos, el conductor aprovechó para dar su mirada y objetar la mirada de su compañero.

“¿Por qué querés invalidar lo que pensamos?. Nos querés convencer a todos de que Gago es un técnico mediocre, nos quisiste convencer de que Gallardo no es buen técnico, de que Gago no es buen técnico. ¿Qué técnico te gusta? ¿qué fútbol te gusta? porque casi todo lo que vemos, no te gusta”, disparó Closs, e insistió: “Lo criticabas siempre a Gallardo y decías que se lo endiosaba y ahora con Gago decís lo mismo”.

Como respuesta, Fucks sostuvo que a él siempre le gustó el trabajo del Muñeco al frente de River Plate y que también aprecia a Gago: “A mí también me gusta como juega, pero en los momentos decisivos se cayó”. Pero, recalcó que su molestia está en los halagos que estos dos entrenadores suelen recibir por parte de los analistas: “El periodismo tiene que tener sentido crítico, sino no es periodismo”. A lo que Closs contestó: “No des cátedra de periodismo”.

“Yo creo, igual que ustedes, que Racing tiene un estilo marcado, pero no podemos dejar de mencionar que perdió en momentos claves partidos por deficiencia de los jugadores y del entrenador”, contestó Fucks, mientras los panelistas le insistían que, pese a eso, a ellos les gusta el juego que intenta mostrar el conjunto académico por decisión de su técnico.

El periodista de F90 minimizó también el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional que Racing le ganó a Boca Juniors, una a finales de 2022 y otra a comienzo de este año. Pero, aseveró que la eliminación del cuadro de Avellaneda ante River Plate de Uruguay por la Copa Sudamericana 2022 y la derrota ante River Plate en la última fecha de la Liga Profesional 2022 fueron más trascendentes y ocurrieron por culpa, en gran parte, de Gago.

Por su parte, Closs insistió en que la influencia de cualquier entrenador tiene un límite, porque las decisiones las toman los jugadores dentro del campo de juego (cómo por ejemplo quién patea un penal). Pero, el debate se cerró con el Chavo dándose por vencido: “Está bien, no pretendo cambiarte el gusto”.

