Se cayó el pase de Elías Gómez a Racing y otro defensor de River Plate podría irse a Arsenal

Elías Gómez jugará su segunda temporada en River Plate (@fotobairesarg)

Luego de las versiones de las últimas horas del martes que afirmaron que Elías Gómez iba a dejar River Plate para sumarse a Racing, el defensor seguirá en entidad millonaria por pedido del entrenador Martín Demichelis, quien por otro lado le habría informado a Felipe Peña Biafore que no lo iba tener en cuenta y el zaguero central tendría todo acordado para irse a préstamo a jugar a Arsenal de Sarandí.

En relación a Elías Gómez, el DT explicó en su conferencia de prensa que iba que tener que probar a la reciente incorporación Enzo Díaz de central debido a que David Martínez tiene una tendinitis rotuliana y no hay fecha estimada de regreso. “Quiero un central zurdo. David Martínez está luchando con su recuperación. Deseo que se ponga bien. Mientras no esté él, serán dos central diestros y a Enzo me puedo tomar el tiempo de ir viéndolo. Ya veremos. Le quiero dar una importancia a la salida de juego y me está faltando eso”, dijo el ex defensor.

Sin otro jugador en ese puesto que sea zurdo, el ex defensor el flamante estratega puso el freno a la salida del ex Argentinos Juniors. Además, como laterales por la banda izquierda solo le quedan Elías Gómez y Milton Casco.

La decisión de que Gómez continúe llamó la atención debido a que la dirigencia de River Plate y Racing habían llegado a un acuerdo, pero cuando presentaron a Paolo Guerrero los representantes de la Academia habrían admitido que la llegada del defensor estaba caída. De hecho trascendió que la entidad de Avellaneda iba a comprar el ciento por ciento del pase del defensor de 28 años por más de 2 millones de dólares (el 70 por ciento del Millonario y el 30 de Argentinos Juniors).

Felipe Peña Biafore tendría todo acordado para seguir su carrera en Arsenal de Sarandí (@RiverPlate)

El lateral izquierdo llegó al club de Núñez en enero de 2022 y su contrato vencerá en diciembre de 2025. Los números globales de su carrera en Primera División marcan 172 partidos, 7 goles, 10 asistencias, y un título, la Copa Argentina conseguida con Rosario Central en 2018.

Por otro lado, el que sí estaría armando las valijas es Felipe Peña Biafore pues Demichelis le habría indicado que no lo tiene en cuenta en el puesto de zaguero central. La chance era quedarse y pelear por ser el volante central titular e iba a tener una competencia con Enzo Pérez, Bruno Zuculini, Rodrigo Aliendro y Matías Kranevitter, cuando se recupere de su lesión.

La baja de Peña Biafore, que tuvo un buen rendimiento con Marcelo Gallardo, se da en un momento en el que River Plate tiene cuatro zagueros que no están al ciento por ciento en sus condiciones físicas como Emanuel Mammana, Jonatan Maidana, Paulo Díaz y David Martínez.

River Plate completó una pretemporada en la consiguió cuatro triunfos, tres en los Estados Unidos, 1-0 ante Monterrey, 2-0 frente a Millonarios y 3-0 ante Vasco da Gama, y un el pasado domingo en el River Camp, cuando venció 3-1 a Racing de Montevideo.

El estreno oficial de Demichelis será este sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero, por la primera fecha de la Liga Profesional. El encuentro comenzará a las 21.30.

