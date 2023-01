7 frases de Demichelis: la delantera que imagina con Rondón, el jugador que falta y el pedido de “no vender desgracias” a la prensa

Martín Demichelis habló este miércoles en conferencia de prensa y palpitó lo que será el comienzo de la temporada para River Plate que marcará el inicio de su ciclo, después de los amistosos que disputó en el marco de la pretemporada en los Estados Unidos. El Millonario debutará el sábado desde las 21.30 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero por la primera fecha de la Liga Profesional.

El técnico que viene de trabajar en el equipo filial del Bayern Múnich se mostró muy contento con el trabajo que viene realizando y aseguró que el club ha tenido el mejor mercado de pases del fútbol argentino: “Con el mayor de los respetos a todos, River hizo el mejor mercado de pases en esta ventana con (Matías) Kranevitter, Nacho (Fernández), Enzo (Díaz) y (Salomón) Rondón, que está al caer. Son jugadores de mucha jerarquía que potencian nuestra competencia interna. Agradecido con los dirigentes por el esfuerzo”.

Justamente, sobre la llegada del delantero venezolano, se le preguntó si lo imagina en un equipo con dos extremos o compartiendo ataque con el colombiano Miguel Borja: “Pueden jugar juntos, tienen una buena contextura y hasta pueden jugar con Beltrán. A la hora de conformar el plantel, la variable de ellos tres y los extremos me da posibilidad de jugar por extremos o con referencias por adentro. El buen andar de los jugadores en el día a día van marcando la idea”. Ante esto, remarcó que no tiene un esquema fijo: “Algunos sistemas pasan mejor que otro, pero no vamos a resignar lo que marca la historia de River, que es el protagonismo. La idea del club no es sólo jugar, sino un estilo de vida”.

Demichelis no confirmó el equipo para el sábado y anticipó que su idea es siempre contárselo primero a los jugadores, algo que aún no ha hecho. Por otro lado, reconoció que será difícil mantener una especie de “11 ideal”: “El jugador que está en River sabe que la competencia es enorme y que el calendario nos va a permitir rotaciones. Soy el que más se va a equivocar porque tengo que elegir a 11. Estoy contento con todo el plantel y deseo que los lesionados se pongan bien porque los necesitamos”.

Su gran lamento fue por la ausencia de un central zurdo en el plantel. El ex futbolista del Manchester City explicó que si bien tiene un vestuario amplio, con más de 30 jugadores profesionales, los problemas físicos de David Martínez le impiden contar con alguien en esa posición: “Quiero un central zurdo en el plantel. A Martínez no lo pude tener y mientras no esté, serán dos centrales derechos y a Enzo (Díaz) me puedo poner a verlo, quizá con una línea de tres. Le quiero dar una importancia al inicio de juego y me está faltando el pase izquierdo. Enzo jugó de central, es potente, fuerte y para un River que presiona en el medio, no va a tener problemas”.

Por otra marte, el técnico del Millonario se mostró molesto cuando fue consultado por la posibilidad de acceder a las prácticas, algo que en principio sería aceptado por él y su cuerpo técnico, pero que podría cancelarse de acuerdo a la repercusión que esto genere. Es que Demichelis se manifestó enojado porque cuando abrió las puertas durante la pretemporada, hubo una jornada en donde la noticia fue la lesión de Agustín Palavecino y no se habló de los ejercicios realizados por su equipo ni del gesto que él tuvo hacia los cronistas al permitirles observar la intimidad de su elenco.

“Fuimos a Miami, entraron el primer día y ese día la única lesión muscular que ocurrió, apareció el título por todos lados, que fue lo de Agustín Palavecino. Soy el responsable de haberlo expuesto. Vivimos en una sociedad en la que la desgracia vende. Ninguno habló de que River abrió las puertas, -está bien, se vio poco y nada porque era una entrada en calor más continuidad de una posesión-, de qué bueno el predio, que River abrió las puertas, poder tener una cercanía con el plantel... La desgracia vende y estamos en una sociedad donde importa eso y a mí no. ¿Qué pasa en Europa -que no digo que sean mejor o peor sociedad- cuando televisan un partido y entra una persona a la cancha? No se muestra, no le dan lugar a esa estupidez. Acá le damos lugar a la desgracia que Agustín está frustrado por haberse lesionado fue título de todos los medios de comunicación. Entonces, si los dejo entrar, muestren otra cosa. Porque yo tengo que cuidar el plantel. Hablen de fútbol, critiquen al equipo si juega mal, que soy el primer responsable, pero tratemos de no vender esa desgracia”.

Con respecto a su plan de juego, fue claro y sostuvo que si bien quiere un equipo que sea protagonista y se adueñe de la pelota, no va a cometer locuras en el fondo que lo perjudiquen: “La idea es sencilla: propongo, entrenamos, buscamos evolución, que las coas salgan y los jugadores toman las decisiones. La presión depende de la fase del partido y del rival. Te presionan con tres, hay que salir jugando. Si la tiramos largo, es poco probable tener éxito. Tampoco vamos a ser tontos. Tenemos diferentes planes y después depende de la sensación de los jugadores. Le doy opciones para salir jugando. No pido nada que no hayamos entrenado”.

River Plate enfrentará este sábado a las 21.30 a Central Córdoba en Santiago del Estero por la primera fecha de la Liga Profesional y luego, el 4 de febrero visitará a Belgrano en Córdoba.

