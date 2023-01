Las definiciones de Cuti Romero: de “atar” a Messi al predio de Ezeiza a las lágrimas contenidas en los festejos

Cristian Cuti Romero fue una de las figuras que tuvo la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Con su solidez defensiva se acopló muy bien en su primer gran torneo al lado del experimentado Nicolás Otamendi para conformar una dupla de centrales más que confiable para el entrenador, Lionel Scaloni.

A poco más de un mes de la conquista ante Francia en tierras árabes, el cordobés que juega en el Tottenham de la Premier League remarcó la importancia de haber conseguido la tercera estrella para la Argentina y recuperar el título luego de 36 años. “No hay nada más importante que ganar un Mundial”, sintetizó en diálogo telefónico con el programa F90 de ESPN.

“Fue todo muy loco, la verdad que no me lo esperaba que se diera todo así. Cuando el avión aterrizó en la Argentina a las 4 de la mañana, ver a toda esa cantidad de gente que nos estaba esperando fue una locura. Al día siguiente no pudimos ni hacer dos kilómetros que nos tuvimos que volver al predio. Pero más allá de eso se pudo disfrutar del cariño de la gente y traer la Copa al país. No me quería poner a llorar ni emocionar ahí adelante de todos porque no quería hacer el ridículo, pero cuando veo ahora los festejos se me llenan los ojos de lágrimas porque quedas en la historia de tu país”, expresó el ex Belgrano acerca de la multitudinaria caravana de los campeones y el desborde en las calles de Buenos Aires.

Una de los momentos que más destacó el defensor de 24 años en Qatar fue la reacción que tuvo el equipo luego de la derrota en el debut ante Arabia Saudita que terminó siendo un trampolín para sacar lo mejor ante una situación límite. “Me di cuenta de la fortaleza del grupo después del primer partido. Fue un día de mierda, empezamos a hablar todos en el vestuario, sentíamos la buena energía, dijimos que íbamos a jugar una final en cada partido y se demostró ante México. Haber perdido nos hizo más fuertes de la cabeza y nos hizo un clic”, recordó Cuti.

Otra de las preguntas al futbolista que debutó en la Selección el 4 de junio de 2021 de la mano de Lionel Scaloni tuvo como epicentro a la continuidad (aún no garantizada) del DT nacido en Pujato. Si bien está avanzada la negociación y hay optimismo de parte de Claudio Tapia, falta la firma.

“Ojalá siga, pero no sé nada todavía. Es un técnico al que le tengo mucho aprecio porque me abrió las puertas de la Selección, confió en mí y me hizo entrar a este grupo maravilloso. Es fundamental para todos porque él fue el que armó este grupo y que llevó a la Selección a lo más alto. Me encantaría que siga de por vida si fuera por mí, pero sé que depende de otras cosas”, manifestó Romero.

En cuanto a Lionel Messi, el capitán del seleccionado que logró su anhelado objetivo a los 35 años, tanto el Cuti como el resto de los argentinos desean verlo en cancha muchos años más, sobre todo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, al cual llegaría con casi 39.

“Es lo máximo como jugador y vamos a apoyarlo en la decisión que tome. Me gustaría que siga y llegue al próximo Mundial. Si fuera por mí lo ataría al predio de Ezeiza porque es importante para el grupo, el líder y nuestro capitán. Sin él sería completamente distinto y ojalá sigue para 2026″, sentenció.

Por último, el defensor de brilla en la Premier League de Inglaterra recordó el partido con Francia en el Lusail Stadium de Doha, donde la Argentina dominó en casi todo el desarrollo al campeón del mundo vigente hasta ese momento. “Cada vez que concentro me pongo a ver de nuevo la final. Los primeros 80 minutos no se los esperaba nadie y creo que fuimos justos ganadores. Del 80 para adelante tuvimos mala fortuna, pero fue increíble el partido que hicimos”, cerró.

