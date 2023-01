Wesley Sneijder se lanzó contra mexicanos del Ajax: “Edson bailaba salsa y Jorge Sánchez es de lo peor”

Wesley Sneijder se lanzó contra mexicanos del Ajax (Foto: Infobae/@ Jovani Perez)

En la jornada más reciente de la Eredivisie se disputó el De Klassieker, clásico del balompié neerlandés entre el Feyenoord y Ajax, clubes en los que militan los mexicanos Santiago Giménez, Edson Álvarez y Jorge Sánchez el cual terminó con una división de puntos tras empatar 1-1.

El cuadro de Ámsterdam encabezado por Alfred Schreuder dejó varios puntos titubeantes en su accionar, hecho por el cual se ganaría una serie de críticas por parte de gente al interior del club, tal como fue el caso del históricos futbolista neerlandés, Wesley Sneijder, quien aprovechó el empate entre ambas escuadras para lanzarse en contra de los mexicanos, Edson Álvarez y Jorge Sánchez.

El ex Real Madrid e Inter de Milán aseguró que el accionar de ambos connacionales dejó mucho que desear, asegurando que Álvarez parecía dar una ‘lección de salsa’ antes de lograr poner en juego la pelota para sus compañeros y señalando que Sánchez ‘es de lo peor’.

“En realidad, algo que esperábamos. No he visto una acumulación decente. Luego Edson Álvarez recibió la pelota, pero estaba dando una especie de lección de salsa. Todos los movimientos ocupados antes de que comenzara a jugar”, mencionó sobre el ex Club América en la mesa de debate deportivo, Veronica Offside.

Acto seguido, el ex 10 de la Naranja Mecánica lamentó el nivel de Jorge Sánchez y Calvin Bassey, laterales del Ajax, a quienes tildó de ser ‘los peores defensores’ en la Eredivisie.

“Esos son realmente los dos peores defensores del top 8 de la Eredivisie. Y luego el centro del campo todavía tiene que recibir el balón. Simplemente no querían la pelota. ¿Por qué? Porque están fuera de forma. Fueron a jugar al escondite. Aunque en el caso de Steven Berghuis también era comprensible. También había estado fuera durante dos semanas debido a una enfermedad. Y luego un partido tan cargado. Todo salió mal”, remarcó.

Esta no es la primera vez que Wesley Sneijder despotrica en contra de uno de los dos mexicanos que milita en el Ajax, pues previo al inicio de la Copa del Mundo el ex atacante neerlandés aseguró que el estilo de juego de Edson Álvarez ‘no encajaba’ por lo que no creía en el interés que mostró el Chelsea por el mexicano durante el mercado de fichajes del 2022.

“Lo único que Edson Álvarez sabe hacer es jugar la pelota hacia los lados o hacia atrás, nunca lo hace para delante. La verdad es que no sé cómo sigue en el Ajax porque no encaja con la filosofía (...) no vale los 50 millones que piden, pero si es cierto que Chelsea los puso en la mesa en el verano yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra, pues con ese dinero compras a dos buenos futbolistas”, arremetió.

Pese a las críticas de Sneijder contra Álvarez, la estadística de los últimos cuatro torneos han demostrado la relevancia del mexicano en el esquema titular del Ajax. El ex Club América se ha ganado a la afición de Ámsterdam y de las cabezas del Ajax a tal punto de que su técnico Aldred Schreuder lo catalogó como capitán sin gafete.

Además de “un buen pilar defensivo, es un ganador, es fuerte en el juego aéreo y creo que también con el balón lo está haciendo mucho mejor”. De acuerdo con el portal especializado en fichajes Transfermarkt, el valor actual de la carta del canterano americanista es de EUR 30 millones.

