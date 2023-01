Qué respondió Canelo Álvarez al desafío de Julio César Chávez Jr.

Canelo no mostró ningún interés en la relevancia de Julio César Chávez Jr. dentro del boxeo mexicano (Fotos: Instagram @canelo / @jcchavezjr)

En días recientes, Julio César Chávez Jr. reapareció en escena luego de estar internado en una clínica de rehabilitación. Su regreso a la esfera pública trajo consigo una serie de escándalos ya que volvió a retar a Saúl Canelo Álvarez a una revancha; a pesar de que en 2017 Canelo derrotó al hijo del gran campeón mexicano, Julio insistió que aún está en posibilidades de competirle al campeón en las 168 libras.

Ahora, fue el propio Canelo quien se encargó de responder a aquella solicitud y dejar en claro cuáles son sus planes y el tipo de rivales que busca dentro de su carrera. Luego de que Chávez Jr. le pidió la revancha, Canelo Álvarez habló en entrevista con la revista GQ y confesó cuál es la imagen que tiene en la actualidad del hijo de Chávez González.

Desde la perspectiva del campeón unificado de los supermedianos, una pelea con el Junior —y en general toda su trayectoria en el boxeo profesional— sería una perdida de tiempo ya que usó la palabra “desperdicio” para referirse a Julio César Junior, por lo que descartó todas posibilidades de tener una segunda pelea con él pues no mostró algún interés en el primogénito de la leyenda del boxeo mexicano.

Canelo Álvarez calificó de "un desperdicio" a Julio César Chávez Jr (Foto: AP)

Y es que el comentario del Canelo surgió como parte de una dinámica de la entrevista, al peleador tapatío le nombraron diversos nombres y Saúl tenía que responder lo primero que le viniera a la mente, para así definir a las personalidades que le iban mencionando.

Fue así como le empezaron a nombrar una serie de boxeadores que en algún momento gozaron de éxito arriba del cuadrilátero. Pero, cuando llegó el momento de describir a Julio César Chávez Jr., Canelo aseguró que era “un desperdicio”, así lo expresó el Canelo Álvarez:

“Julio César Chávez Jr., un desperdicio”

Álvarez evidenció la poca atención que tiene en Chávez Jr. (Foto: AP)

A pesar de que con otras figuras llenó de elogios su legado —incluido el de Julio César Chávez González al llamarlo como “el mejor de México”—, para describir al hijo del Señor Nocaut prefirió calificarlo como un desperdicio en el boxeo profesional.

Cabe apuntar que hasta ese momento ya se conocía que Julito quiere la revancha con Álvarez, por lo que el comentario fue encaminado al intento de que Canelo prestara atención de las declaraciones de Chávez Jr., pero la manera sincera en la que respondió Álvarez evidenció la poca atención que tiene en él como un probable rival.

¿Qué dijo Julio César Chávez Jr. sobre la revancha con Canelo Álvarez?

El Junior habló en entrevista con el canal de YouTube El Boxglero, ahí Chávez Jr. recordó cuando peleó con Saúl Álvarez, quien hasta ese momento apenas estaba creciendo dentro del boxeo profesional. En aquel combate realizado en Las Vegas, la victoria fue por decisión unánime para el Canelo.

A años de la pelea, Julio aseguró que si el equipo del tapatío quisiera, podrían negociar la revancha pues generaría “morbo” entre el público, por lo cuál sería una pelea de relevancia. Pero, Julio César Chávez Jr. dejó en claro que tiene el nivel para pelear con los mejores.

“Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga nada de boxeo. ¿Por qué? porque soy una persona que le cae bien a la gente, yo no soy como él, soy su opuesto en el boxeo […] Va a generar mucho una revancha y se hace pend***o diciendo que está en otro nivel ¿Qué nivel? ¿De qué nivel habla? Aquí no hay niveles, yo peleo con los mejores”, expresó.

