Canelo Álvarez lanzaría un documental de su vida cuando se retire del box

Canelo Álvarez estrenaría un documental para retratar su carrera en el boxeo (EFE/EPA/Caroline Brehman)

Saúl Canelo Álvarez se convirtió en uno de los exponentes vigentes del boxeo mexicano. A pesar de que aún tiene varios años por delante en su trayectoria deportiva, el retiro es una cuestión que tiene presente, así que ya tiene diversas ideas para llevar a cabo cuando llegue el día de colgar los guantes.

En medio de los negocios de gasolineras, tiendas de autoservicio y una ruta de autobuses, Canelo le abriría la posibilidad al cine el día que deje por completo el boxeo, y así retratar su vida en el pugilismo profesional que formó. Al vigente campeón de los supermedianos le gustaría hacer un documental de su vida para así compartir cómo fue su legado en el boxeo mexicano.

Recientemente el Canelo Álvarez habló en entrevista con la revista GQ y compartió qué tiene pensado en torno al retiro del cuadrilátero y las otras inquietudes que tiene fuera del deporte. Debido al éxito y popularidad que ganó Álvarez en los años recientes, las opiniones se polarizaron, ya que algunos fans del box afirmaron que su éxito fue algo “sencillo”.

Canelo Álvarez volvió a los entrenamientos después de la operación en su muñeca izquierda (Instagram/ @caneloteam)

Motivado por las críticas, Canelo sacaría un documental para retratar los obstáculos que tuvo que enfrentar en su vida personal para alcanzar su éxito.

“Estamos haciendo un documental para que la gente se entere de todo lo que hay detrás, porque, obviamente, las personas te ven y piensan que es fácil”

Mientras que algunos reconocieron los sacrificios que hizo Santos Saúl desde pequeño para convertirse en boxeador profesional, otros más han demeritado su trayectoria deportiva.

Canelo ya estaría planeando un documental de su vida (Foto: Instagram/canelo)

Es por ello que Canelo ya estaría planeando un documental de su vida; aunque no reveló los adelantos del trabajo audiovisual o una tentativa fecha de estreno, dejó en claro que su objetivo es demostrar que no fue fácil el haber construido un legado tan exitoso en el cuadrilátero.

“Luego, los que trabajan acá en la casa me dicen que no me preocupo de nada, pero yo les respondo que quizá tengo más preocupaciones que ellos. A lo que voy es que quiero que la gente vea más allá del boxeador, que vean lo que hay detrás de una pelea, cómo se prepara uno... y que no, no es sencillo”, agregó.

Cabe recordar que no sería la primera vez que el peleador tapatío se involucra en el cine y la actuación pues su primer acercamiento con las producciones audiovisuales fue con Creed III. En 2022 Canelo Álvarez compartió con su afición que sería partícipe del filme protagonizado por Michael B. Jordan.

El documental del Canelo Álvarez buscaría retratar los detalles de su vida y cómo logró el éxito en el boxeo (Foto: Cortesía gimnasio Rigoberto Álvarez)

Actualmente, el campeón unificado tiene 32 años, por lo que analizó que tiene —al menos— cinco años más en el ring, por lo que seguiría boxeando al menos cuando cumpla 35 años. “El plan es seguir en el box unos cuatro o cinco años más, seis quizá”, reiteró.

De momento, para este 2023, el Canelo ya retomó los entrenamientos y objetivo principal que tiene es el de pactar la revancha con Dmitry Bivol. Fue apenas el pasado lunes 24 de febrero cuando el tapatío, junto con Eddy Reynoso, volvieron a entrenar luego de la operación de la muñeca izquierda que tuvo el Canelo.

Aunque de momento no se conoce quién será el siguiente rival del campeón unificado en los supermedianos, su objetivo es regresar al boxeo profesional y en el mes de mayo volver a protagonizar una pelea oficial. Según Eddie Hearn, promotor de box, el rival a vencer será John Ryder, aunque no se ha dado a conocer el comunicado oficial.

