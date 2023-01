Los explosivos dichos de Guardiola tras la remontada del City: crítica a la afición, advertencia al club y dardo a la dupla Haaland-Julián Álvarez

La Premier League volvió a regalar un partido de colección en la presente temporada con la remontada del Manchester City ante Tottenham en el Etihad Stadium, tras marcharse al descanso 0-2 en desventaja y finiquitar la victoria por 4-2 en el segundo tiempo para seguir a la caza del líder Arsenal. Sin embargo, Pep Guardiola se retiró profundamente enojado por la labor de sus jugadores, apuntó contra los aficionados y atacó a sus críticos.

Los tantos de Dejan Kulusevski y Emerson Royal en los últimos minutos de la etapa inicial silenciaron un ambiente caldeado, que incluyó abucheos al vigente campeón del certamen. “Podría decir lo contentos que estamos, pero también puedo confesar que cambiamos o no hay nada que hacer este año porque no vamos a ganar nada. Nos falta energía, pasión... Muchas cosas. ¿Jugamos mal la primera parte? No. Tottenham es un gran equipo con las amenazas que tienen arriba, pero no nos patearon al arco”. El encuentro se termina abriendo por una mala salida desde el fondo por parte del arquero Ederson.

En declaraciones publicadas por ESPN, el técnico de 52 años hizo un análisis muy crudo de su plantel, después de haber quedado a cinco puntos de los Gunners en la pelea por lograr el tricampeonato: “Todos estamos pendientes de lo que hemos hecho, de lo buenos que somos, los fans están tranquilos y necesitamos dos golpes en la cabeza para reaccionar. Hoy hemos tenido suerte, pero esto no pasa. No veo nada que me guste para el futuro”.

Ya en conferencia de prensa, Guardiola profundizó sobre ese concepto ante la quietud que exhiben los simpatizantes de la entidad, frente a un rival que no grita campeón en el campeonato doméstico hace 19 años: “Tenemos el problema que tenemos cuatro Premier League en cinco años y el Arsenal lleva dos décadas sin nada. Nuestra realidad es muy cómoda y los adversarios no esperan”.

“Nos faltan ganas de ganar desde el minuto uno. Es lo mismo para nuestros espectadores, nuestros aficionados. Son tan silenciosos durante 45 minutos”, amplió. Y exclamó: “Quiero a mis fans de vuelta. Quiero que mis fans vuelvan aquí. No a mis fanáticos visitantes. Estoy aquí y solo escucho a los hinchas de los Spurs”. No contento con esto, fue aún más allá contra la afición: “Tienen que empujarnos, exigir más, tiene que gritar, tiene que decir: ‘¡Vamos, chicos! Sé lo buenos que sos... ‘Oh, bueno, estamos tranquilos, marca un gol’. ¡No! No puedes ir 0-2 abajo para reaccionar”.

“¡Quiero una reacción de todo el club, de toda la organización!”, advirtió.

“Todos están como relajados”, estalló Pep contra sus jugadores con el posible objetivo de tocar las fibras más íntimas de sus pupilos que, dentro de un mes, enfrentarán al RB Leipzig por los octavos de final de la UEFA Champions League: “Estamos lejos del equipo que éramos, no en cuanto al juego. Estamos muy lejos de la competitidad que teníamos”. Además, relativizó las suplencias de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Joao Cancelo y Aymeric Laporte para este duelo pendiente de la fecha 7: “Sé que no juegan, pero no se trata de eso, con ellos es lo mismo”.

Ni siquiera se salvó de la crítica uno de los goleadores de la noche. Julián Álvarez y Erling Haaland emparejaron la historia a los 6 y 8 minutos de la etapa complementaria, pero el encargado de pasar al frente en el marcador fue Riyad Mahrez. El argelino anotó los últimos dos tantos frente a su gente, pero eso no impidió que su DT vaya con los tapones de punta contra el jugador que no clasificó con su selección a la última Copa del Mundo: “Qué jugador. Antes del Mundial estaba de vacaciones. Ahora se ha dado cuenta”. Lleva anotados 10 goles y 3 asistencias en 24 partidos.

Con un encuentro menos que el resto, el elenco londinense puede extender su ventaja a ocho puntos contra su inmediato perseguidor. Sin margen de error latente, el español se cansó del clima laxo que observa a su alrededor: “Somos un equipo de flores felices, todos bonitos y buenos. No quiero ser flores felices, quiero ganarle al Arsenal. Si jugamos de esa manera, nos destruirá”.

“Extrañamos a Gabriel Jesús y Zinchenko, pero no los tenemos”, manifestó sobre dos futbolistas que emigraron a este rival en el comienzo de la temporada. El primer nombre no deja de llamar la atención después de que haya reunido 37 de los 50 goles que lleva anotados en esta Premier League entre Haaland, Álvarez, Mahrez y Phil Foden.

Por último, se despachó contra sus detractores, quienes afirman que el Manchester City es uno de los conjuntos que más riqueza ha despilfarrado en los últimos años: “Ahora no pueden decir que es el equipo que gasta más dinero, porque en los últimos cinco años en gasto neto estamos en el puesto 5 ó 6 en Inglaterra, 12 ó 13 en Europa, no se puede decir eso. Tendrán que cambiar el argumento...”

