Los enigmáticos mensajes de Lionel Messi al Patón Guzmán cuando le pide que vuelva a Newell’s

Cumplido el sueño de ser campeón mundial, empezó a rumorearse fuertemente que Lionel Messi se decidió a jugar en Newell’s antes de su retiro profesional. A los 35 años y en un nivel superlativo, al capitán de la selección argentina todavía le queda mucho hilo en el carretel, pero los hinchas leprosos se ilusionan con verlo pronto con la camiseta rojinegra, anhelo que persiguió desde pequeño cuando se mudó a Barcelona. Nahuel Guzmán, quien fue compañero suyo en la Albiceleste, reveló cuáles son las respuestas de la estrella del PSG cuando le pregunta si retornará al Coloso.

“Le mando un mensajito a Leo cada seis meses para ver si va a volver o no. Le pido que me avise tres días antes así armo la valija. Siempre me mete tres puntos suspensivos. Nunca sabés cuándo te va a decir que sí o que no”, fue lo que declaró el Patón en D Sports Radio. Y fantaseó: “El día que me diga que vuelve, agarro una mochila, ni valija, y me voy. Yo en algún momento le dije que si estaba dispuesto a jugar seis meses o un año, lo acompañaba. Es la excusa para que me lleven a mí”.

Guzmán tiene 36 años y es figura y referente de Tigres de México, donde renovó contrato hasta junio de 2024, fecha que coincidiría con la salida de Messi en París Saint-Germain. “Volvemos a los sueños. Es el sueño de cualquier hincha de Newell’s. Como ex compañero, amigo y colega de Leo, creo que es algo que a él le gustaría, lo ha dicho en entrevistas y le ha hecho ruido. Lo veo, porque si no lo veo, se pierde la ilusión. Creo que es el sueño de los que somos hinchas de Newell’s. Verlo con la camiseta de Newell’s”, mencionó el arquero. Y completó: “Me lo imagino con la camiseta, el estadio, la gente vuelta loca. Sí que hay que acomodar muchas cosas. Lo veo jugando de local y los fines de semana que no juega de visitante tomando mates en la casa, como le gusta estar. Ilusionémonos, creo que él se lo merece”.

Sobre su experiencia al lado de Messi en la Selección, recordó: “Viajé con Leo a diferentes giras. Te vas a Hong Kong, Singapur o Moscú y no puede salir del hotel porque se le cae la gente encima, se le tiran en palomita desde los balcones. Te vas a Venezuela o Estados Unidos y la gente te vuelve loca. ¿Qué país o ciudad está preparada para recibir a Messi? Creo que ninguna. Pero sí hay un contexto social que puede llegar a generar alguna incertidumbre, por la seguridad o lo que fuera”. Y en cuanto a la posible estadía de Messi en Rosario, se imaginó: “Me animaría a pensar que capaz ayuda a bajar las aguas. Si vamos a soñar, soñemos en grande. Es nuestro embajador. Si viene Leo, un año de paz y amor, loco. Que no pase nada en ese tiempo que está Messi en Argentina”.

El Patón, que reconoció que en cada semestre le advierte a su esposa de la posibilidad de volver a Rosario para tener un último proceso en Newell’s, también miró a la vereda de enfrente: “Fideo (Di María) también dijo que tiene ganas de volver. Imaginate cómo beneficiaría al fútbol argentino la presencia de ellos dos. El clásico lo tendrías que jugar a cancha abierta o en un autódromo, como en los recitales del Indio Solari”.

