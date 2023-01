Las negociaciones por Enzo Díaz y Salomón Rondón, el sueño Otamendi y las nuevas obras en el Monumental: 7 frases de Jorge Brito

* Jorge Brito brindó detalles sobre los posibles refuerzos de River Plate.

Salomón Rondón acordó de palabra y será el cuarto refuerzo de River Plate: las condiciones de su contrato El delantero venezolano será la nueva cara del ciclo de Martín Demichelis. Los detalles VER NOTA

River Plate transita el tramo final de la pretemporada luego del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo. Una nueva era comienza para el Millonario de la mano de Martín Demichelis, quien espera poder contar con, al menos, dos refuerzos más antes del comienzo de la Liga Profesional de Fútbol.

En la previa del amistoso frente a Vasco da Gama en la ciudad de Orlando, Jorge Brito, presidente de la institución de Núñez, dio detalles de las negociaciones que viene llevando adelante el club con el defensor de Talleres de Córdoba Enzo Díaz y el delantero venezolano Salomón Rondón.

La historia del “Gaucho” Enzo Díaz, el nuevo refuerzo de River Plate: vivió 14 años sin luz en el campo y lo quiso el Manchester United El flamante refuerzo del Millonario aprendió las tareas relacionadas al negocio agropecuario y corría 8 kilómetros para ir a entrenar VER NOTA

“De concretarse, nos estaríamos retirando del mercado de pases”, afirmó el máximo dirigente millonario. “Son dos jugadores en dos posiciones importantes y ojalá que se pueda dar. No está cerrado, pero faltan detalles y somos optimistas en poder cerrarlos”, advirtió en diálogo con ESPN.

Ante la consulta por llamados para repatriar a Ramiro Funes Mori, Roberto Pereyra y Manuel Lanzini, Brito adelantó: “Siempre hay conversaciones con los grandes ídolos que han pasado por River y hoy están en lo más alto del fútbol mundial y hay un vínculo permanente con todos ellos. Apenas se abre una puerta para traerlos, son jugadores que uno no puede dudar ni un segundo. Sabemos de la dificultad que hay en la Argentina de competir con clubes de primer orden mundial que tienen un presupuesto hasta diez veces mayor de los que tiene River para el fútbol”, señaló.

El plantel de River Plate disfrutó de una cena íntima en el mismo restaurante que eligió la selección argentina antes de viajar al Mundial Luego del triunfo ante Millonarios en Fort Lauderdale, el plantel que encabeza Martín Demichelis compartió una comida en el distinguido Baires Grill VER NOTA

Además, el directivo riverplatense destacó los casos de Nacho Fernández y Matías Kranevitter, dos de los refuerzos del equipo que comanda Demichelis y que han retornado desde el exterior: “Son dos incorporaciones importantísimas, dos campeones de la Copa Libertadores que vuelven con buena edad: 30 y 32 años”.

* Nicolás Otamendi, el sueño de River Plate

Otro de los apellidos de peso que suena en River es el de Nicolás Otamendi, defensor de 34 años campeón del mundo en Qatar 2022 y confeso hincha de la Banda pese a haber iniciado su carrera en Vélez Sarsfield.

“Es un gran anhelo para nosotros por el nivel por la talla que tiene y su buen momento. Titular en la Selección y consagrado en lo más alto. Somos conscientes que le quedan seis meses de contrato con Benfica y no sé cuántos campeones del mundo ha tenido el Benfica en su historia por eso me pongo en el lugar de sus dirigentes en por qué dejarlo ir antes. Nos ilusionamos, no lo voy a negar. Pero hay que estar cerca y esperemos que a futuro se pueda dar, sería un gran orgullo para todos”, comentó.

Otra de las reflexiones de Brito fue acerca del Mundial que ganó la Selección en Qatar y las destacadas actuaciones de dos futbolistas salidos de la casa, como Enzo Fernández y Julián Álvarez, claves para revertir el mal comienzo de la Scaloneta en tierras árabes.

“Como espectador argentino, que he tenido la suerte de estar en Qatar, siento orgullo. Para los clubes argentinos esto es un espaldarazo importante porque los clubes del mundo están mirando. Para la escuela de River también por lo que ocurrió con Julián y Enzo que se pusieron en la vidriera del fútbol mundial con una actuación impresionante. También tenemos la suerte de tener acá a nuestro arquero, Franco Armani, que fue el único jugador campeón del fútbol argentino”, analizó.

OTRAS FRASES DE JORGE BRITO:

Marcelo Gallardo y el partido que dirigirá a Cristiano Ronaldo ante el PSG de Lionel Messi: “Va a ser muy divertido para ver y para Marcelo va a ser muy bueno porque lo va a ver el mundo entero. Se merece un lugar así y estar en lo más alto del mundo”.

Las nuevas obras en el Monumental: “En la tercera fecha ya vamos a ver la tribuna San Martín inferior ya terminada. También todas las butacas de la antigua San Martín baja y media. Además, todo el hormigón terminado de la Belgrano inferior, algo que todavía nadie vio en vivo porque no se había empezado hacer. La tribuna Sívori ya va estar terminada y grandes avances en lo que son los estacionamientos con un piso más y en los palcos de Centenario que esperemos estén habilitados para el primer partido de Copa Libertadores”.

Seguir leyendo: