Le recomendaron fichar a Julián Álvarez, lo rechazó y hoy se arrepiente: la inesperada revelación de un técnico de la Premier League

El entrenador del West Ham admitió que se equivocó al no fichar a Julián Álvarez

Durante cada ventana de transferencias en el continente europeo, los clubes de las principales ligas se hunden en el caos para decidir a quién fichar entre miles de nombres y posibilidades. Los ojeadores tienen un papel protagónico puertas adentro en cada institución, pero quien normalmente tiene la última palabra para decidir las incorporaciones es el entrenador a cargo. En el caso de David Moyes, director técnico del West Ham, recordó la ocasión en la que uno de sus colaboradores le acercó el nombre de Julián Álvarez a la mesa y él le bajó el pulgar.

En los primeros meses de 2022, la Araña ya era titular indiscutido en River Plate y lentamente comenzó a llamar la atención de equipos de todo el planeta. “Los más difíciles son los que dejé pasar, los que uno dice ‘no es lo suficientemente bueno’. Tuve muchos de esos”, arrancó el experimentado coach inglés. “¿Cuál es el peor caso que dejó pasar?”, consultó el entrevistador. Automáticamente, el nombre del futbolista oriundo de Calchín se vino a la mente del entrenador.

“Uno fue reciente y estuvimos hablando del tema... Álvarez, quien jugó en Argentina por la Copa del Mundo. Traje un ojeador y me dijo ´hay que ir por Álvarez que está en River Plate´. Lo vi y lo vi, era muy bueno, genial técnicamente. Hizo tantas cosas buenas como delantero pero sentí que no era el que necesitábamos. Teníamos a Michail Antonio que venía haciéndolo bien”, admitió en charla con The Diary Of A CEO.

En un puñado de meses, Julián Álvarez pasó de jugar en River a representar al Manchester City y ser titular en la consagración de Argentina en Qatar (Foto: Reuters)

Y profundizó sobre la mala decisión que tomó al no aceptar la recomendación: “Un jugador puede cambiar en seis meses... tengo que decir que hay otros jugadores como él que no agarrás y no llega a ser un éxito. Pero este en específico es una excepción y fue hace un año cuando decidí no tomarlo”.

Vale recordar que Julián Álvarez fue el segundo goleador de Argentina en el Mundial Qatar 2022 con cuatro tantos, sólo por detrás de los siete gritos de Lionel Messi. En el Manchester City, la Araña anotó en todas las competiciones que el cuadro celeste disputó en la temporada: Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield y EFL Cup. En la reciente derrota en el clásico de la ciudad, Josep Guardiola prefirió dejarlo en el banco de suplentes.

Los Cityzens volverán a saltar al campo de juego el próximo jueves 19 de enero frente al Tottenham luego de quedar a ocho unidades del Arsenal, líder de campeonato doméstico. Eliminado de la Copa de la Liga a manos del Southampton, las preocupaciones en el staff de Pep crecieron luego de malas actuaciones de manera consecutiva. Con el duelo frente al RB Leipzig correspondiente a los octavos de final de la Champions League asomando a inicios de febrero, Álvarez lucha para meterse entre los titulares y sumar mayor cantidad de minutos de juego.

