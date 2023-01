La atleta olímpica Lolo Jones relató el calvario que sufrió por tres hombres que la acosaron en el entrenamiento y su casa

La ex atleta olímpica Lolo Jones contó que fue acosada en varias oportunidades el año pasado.

Con una publicación en sus redes sociales que llevaba un fuerte mensaje, la ex atleta olímpica Lolo Jones ha dado detalles del calvario que ha tenido que atravesar porque en el último año fue víctima de “tres acosadores masculinos diferentes”. Incluso, la ex deportista de 40 años explicó que uno de los hombres irrumpió en el centro de entrenamiento y otro apareció en su casa.

“En el último año he tenido tres acosadores masculinos diferentes. Tres veces donde los muchachos cruzaron la línea, han puesto en peligro mi seguridad y la de mis amigos y alteraron mi vida. Un tipo irrumpió en el centro de entrenamiento olímpico y se quedó a pasar la noche con la esperanza de encontrarme. Otro chico siguió acosando a mis amigos en un intento de comunicarse conmigo. Y, por último, un chico acechó mi casa y le dijo a la Policía que me conocía de Instagram y lo invité a vivir conmigo”, escribió en su cuenta de Instagram.

Dicha publicación, que se llenó de mensajes de apoyo de sus seguidores, incluye una selfie en su coche, una captura de pantalla tomada de una cámara de seguridad (CCTV) y algunos consejos para tomar precauciones en casos de esta índole, como llamar a la Policía desde un área bien iluminada y llevar elementos de autoprotección.

La denuncia de Lolo Jones por los acosos que recibió el año pasado.

“He terminado. Si hubo alguna confusión aquí, voy a ser jodidamente clara: no estoy interesada. Siempre. Esa no es la forma”, agregó Lolo Jones, cuya lista de logros incluye tres títulos de la NCAA y 11 honores All-American en LSU, además de medallas de oro del Campeonato Mundial Indoor en 2008 y 2010, y títulos de campeonatos Indoor de EEUU en 2007, 2008 y 2009.

Jones compitió por la medalla de oro en los 100 metros con vallas en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 pero se tropezó con una valla y se perdió de obtener una de las presas. Luego regresó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde terminó en cuarto lugar en esta misma prueba. Su viaje olímpico no terminó ahí, ya que también representó a los Estados Unidos en bobsleigh en los Juegos de Invierno de Sochi 2014. La atleta nacida en Iowa ha aparecido en Bailando con las Estrellas y Gran Hermano de Famosos en su país.

Su historia también notoriedad cuando habló de la depresión en la que se sumergió después de que en la Nochebuena de 2021 murió su padre, ex combatiente en la Guerra de Corea que estuvo en prisión durante su infancia. También la prensa puso los focos sobre ella cuando hizo gala de su virginidad en la previa de Tokio 2020. En mayo del año pasado, reconoció que esa decisión provocó una oleada de burlas: “Me molestan todo el tiempo por no querer tener sexo antes del matrimonio. Hombres me escriben por mensaje privado y me dicen que estoy vieja”.

Lolo Jones representó a Estados Unidos en citas olímpicas de verano e invierno.

En 2022 fracasó en su intento de formar parte del equipo norteamericano que disputó los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. “Esta fue la última vez que salí de mi casa. Y honestamente la última vez que sonreí. 2022 ha sido uno de los años más duros de mi vida. A veces no salgo de mi casa durante días porque estoy muy deprimida”, escribió junto a una fotografía en la que aparece posando junto a una amiga publicada en octubre del año pasado.

