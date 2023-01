El presidente de la FIA con Infobae: por qué no continuó Michael Masi en la Fórmula 1 y qué chances existen de que la Argentina tenga su fecha

Mohamed Ben Sulayem habla sobre Masi y la posibilidad de que la F1 retorne a la Argentina (Video: Shakedownteam)

(Desde Arabia Saudita) El campamento del Rally Dakar en la capital saudita, Riad, tuvo ilustres visitas, entre ellas la del presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohamed Bin Sulayem, quien oficia de anfitrión. El ex piloto de rally accedió a una rueda de prensa con medios internacionales entre los que estuvo Infobae. El saudita está a cargo de la entidad madre desde hace un año y lo reemplazó a Jean Todt, quien estuvo en el mando 12 años.

Uno de los primeros temas que debió resolver fue la continuidad de Michael Masi como Director de Carrera de la Fórmula 1, luego de la polémica definición del título en 2021, en la que habilitó solo a los autos rezagados que estaban por delante de Max Verstappen a poder recuperar su vuelta y esto le permitió al neerlandés quedar pegado a Lewis Hamilton (Mercedes), pero no autorizó a otros pilotos que estaban detrás del piloto de Red Bull, algo que enojó a Carlos Sainz (Ferrari), quien era tercero en el clasificador. Con el auto de seguridad en pista, Red Bull llamó a Verstappen a los boxes para cambiarle gomas. Con caucho fresco, cuando quedó detrás de Hamilton tuvo mejor adherencia que el inglés y tras el relanzamiento lo superó, ganó la carrera y su primer campeonato en la Máxima.

Luego las críticas llovieron para el funcionario australiano y en el receso invernal el jefe de Mercedes, Toto Wolf, habría pedido la renuncia de Masi, que para el arranque de la nueva temporada fue reemplazado en el cargo de Director de Carrera, pero siguió ligado a la entidad. En julio la FIA anunció la salida de Masi explicando que quería abordar nuevos desafíos en su país. Cabe recordar que comenzó como comisario deportivo en el automovilismo local.

Michael Masi fue Director de Carrera de la F1 durante tres temporadas (Getty)

Este medio le preguntó a Ben Sulayem por qué no continuó en su cargo Masi y respondió que “fue su elección. He estado trabajando y hablando con él. Al principio, hubo errores humanos allí, y sentí que él tampoco quería ir más allá por lo que recibió de las redes sociales, las redes sociales tóxicas. Lo hablamos y también fue injusto para él. La FIA siempre lo apoyó. Pero cuando hablamos, esto es lo mismo que les está pasando con Arabia Saudita otra vez con algunas amenazas que recibieron nuestros miembros, que también las recibí para revertir el resultado (de la definición del título entre Hamilton y Verstappen), pero no lo tomé en serio. Ahora tomamos una postura contra las redes sociales tóxicas, lo que afecta a nuestro deporte. Soy un gran creyente de que, si no tomamos una posición, podríamos encontrar que el daño será irreparable para nuestro deporte en el futuro”.

Otro tema candente y que involucra a los argentinos es la posibilidad de volver a tener una fecha de la F1. Si bien en este caso las gestiones están a cargo de Formula One Management (FOM), firma que adquirió Liberty Media en 2016 y que tiene a cargo los derechos comerciales de la Máxima, resulta interesante saber qué piensa el máximo dirigente del ente rector. “Las posibilidades están. Ya las ves. No puedes decir que no y no puedes decir que sí. Siempre digo así: que cuando se trata de un nivel alto, como la Fórmula 1, tan popular, que viene de arriba hacia abajo, no va de abajo hacia arriba. Así que, si tienes un gobierno interesado, los promotores y, por supuesto, cobrando, estás en el baile”.

También respondió por qué el Rally Mundial no retornará este año a la Argentina, una carrera que es un clásico del calendario. “Hubo diferencias económicas por la logística con el organizador”, aseguró Ben Sulayem, que supo correr la fecha mundialista en Córdoba.

En tanto que abordó otros temas importantes del automovilismo internacional como el interés de la familia Andretti a sumarse a la F1 de la mano de Cadillac. “Existen dos lados de la sustentabilidad, la del ambiente y la del deporte. Del lado del deporte, tienes que estar abierto a distintos fabricantes y tener una compañía tan grande como General Motors interesada en la Fórmula 1 es importante, en conjunto con el equipo Andretti”, aseguró.

Largada del GP de Argentina de F1 en 1997 (Archivo CORSA)

En sintonía con esa afirmación aseguró que la Máxima está lista para tener 12 escuderías, dos más que en la actualidad. “Como la FIA tenemos que estar abiertos a ver las oportunidades de éxito, salirnos de la caja, tenemos que ver a futuro e impulsar al deporte. Cada socio que podamos tener es bienvenido, sobre todo si viene de Estados Unidos, tenemos tres carreras allá, así que es importante. Podríamos tener en la F1 hasta 12 equipos, buenos equipos”, afirmó.

Además, apuntó a un asunto que generó mucha controversia y es el límite presupuestario en la F1: “Los equipos tienen un reto tecnológico de lograr las prestaciones dentro de un tope presupuestario. Fui muy claro sobre lo que sucedió con Red Bull, fuimos transparentes. Nadie podrá usarlo para tapar cosas. La FIA está vigilando este asunto, es nuestra responsabilidad. Ahora la diferencia entre algunos equipos es grande, pero tenemos que asegurarnos de que el tope de presupuesto permita a los pequeños acercarse a los grandes”.

Y piensa que equipos como Aston Martin deberían poder ganar en los próximos años: “Sobre el papel deberían poder hacerlo. Su inversión es fuerte y tienen a un piloto inteligente como Fernando Alonso. Creo que sí podrán... pero ganar es muy difícil, miren Ferrari, no han ganado, pero no porque sean lentos, sino por la fiabilidad, por la gestión, o por todo junto”.

Por último, apuntó a tener más reglas claras durante las carreras para evitar falta de comunicación entre los comisarios deportivos y los pilotos. “Si hay algún mensaje que no haya sido mandado para su aprobación, ya será decisión de los comisarios, es muy importante ser claros en este deporte, hay reglas y hay penalizaciones para todo en este deporte, si excedes la velocidad en los boxes hay una sanción, si superas los límites de la pista hay una sanción, pero es decisión de los comisarios la penalidad, ellos tienen el control completo”.

