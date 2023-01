Enrique Alfaro se sumó a la iniciativa de cambiarle el nombre al Estadio Jalisco en honor a Pelé (Foto: Especial Infobae/@Jesús Aviles)

El mundo del fútbol sigue homenajeando el recuerdo inmaterial de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, quien falleció a finales de diciembre del 2022 a causa de complicaciones al cáncer en el colon que le fue diagnosticado desde el 2021.

Esta situación ha ocasionado que al rededor del mundo estén atentos a saber cuáles serán los estadios del mundo que tendrán su nombre, tal y como lo pidió el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino: “Vamos a rendir homenaje al ‘Rey’ [...] Vamos a pedir que todos los países del mundo tengan al menos un estadio con el nombre de Pelé para que los niños sepan de su importancia”, comentó.

En México surgió la duda de cuál sería el estadio elegido para respetar la petición del mandatario de origen suizo dentro de la Liga MX, entre los inmuebles que se tantearon se encontraban el Estadio Jalisco, sin embargo, esta propuesta parecía no satisfacer a los Clubes Unidos de Jalisco, asociación que cuenta con los derechos del inmueble.

Voy a enviar una propuesta a Clubes Unidos de Jalisco para que uno de los estadios donde Pelé construyó su legado lleve su nombre. pic.twitter.com/zTKM1nZXDI — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) January 13, 2023

Pese a ello, esta decisión podría ser cambiada debido al interés del Gobernador el Estado, Enrique Alfaro, quien por medio de sus redes sociales informó de su iniciativa por modificar el nombre del Estadio Jalisco por alguno otro que haga referencia directa a O’Rei.

“Voy a enviar una propuesta a Clubes Unidos de Jalisco para que uno de los estadios donde Pelé construyó su legado lleve su nombre”, compartió vía Twitter junto a un hilo donde colocó algunas otras opciones para renombrar el estadio que pertenece al Atlas, Guadalajara, Cafessa y Universidad de Guadalajara y Club América.

Las opciones son:

A) Estadio Jalisco Rey Pelé

B) Estadio Rey Pelé

C) Estadio Edson Arantes do Nascimento Pelé

Qué estadio mexicano habría declinado la oferta de llevar el nombre ‘Pelé’ (Foto: Infobae/@Jovani Perez)

Como era de esperarse, las redes sociales del gobernador perteneciente a Movimiento Ciudadano (MC) dividió opiniones en la barra de comentarios y, a pesar de que la opción “A) Estadio Jalisco Rey Pelé” actualmente lleva poco más de 1000 votos.

“Ninguno. No tiene por qué llevar el nombre de un extranjero. Pónganle como alguna gloria del fútbol de Jalisco o déjenle ESTADIO JALISCO”. “Ningún cambio. Es y será por siempre Estadio Jalisco. Es de todos no suyo. Pelé no hizo nada por Jalisco y no merece tal distinción, hacerlo es decirle a los futbolistas jaliscienses que sus logros no valen”, son algunas reacciones recuperadas de la caja de comentarios.

Fue por medio de su cuenta de Twitter donde el analista de Azteca Deportes y ávido seguidor de los rojinegros del Atlas resaltó que: “Para Clubes Unidos de Jalisco no es atractivo el que se le pudiera cambiar el nombre al Estadio Jalisco y ponerle el de Rey Pelé”, mencionó.

Estadio Jalisco o Estadio Rey Pele ?@MiPacifica pic.twitter.com/CHe41KmHo1 — david medrano felix (@medranoazteca) January 4, 2023

Por su parte en un material audiovisual Medrano Félix reconoció que una propuesta que han hecho los clubes de Guadalajara, Jalisco es levantar un inmueble con el nombre del astro brasileño que se coronó en tierras aztecas en el Mundial de 1970.

Aunque todavía no hay un comunicado oficial, para los Clubes Unidos de Jalisco no es atractivo la posibilidad de cambiar el nombre del Estadio Jalisco, consideran que sería mucho más atractivo que FIFA haga un estadio en Guadalajara y que le pongan el nombre de Rey Pelé”, declaró.

A las declaraciones de Don David Medrano se les sumó Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros, quien en una entrevista para Milenio argumentó que esa posibilidad luce alejada de realizarse: “La declaración de Gianni Infantino me parece que es de muy buena fe, pero yo difícilmente creo que en todos los países afiliados a la FIFA vaya a haber un estadio nombrado con el nombre de Pelé”, apuntó.

