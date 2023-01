La foto de Marcelo Gallardo de vacaciones que hizo furor en las redes: dónde descansa antes de dirigir el amistoso de Cristiano Ronaldo ante Messi

Marcelo eligió el sur de Argentina para descansar antes de viajar a Arabia Saudita (Foto: Reuters)

Desde su salida de River Plate en diciembre del año pasado, Marcelo Gallardo desapareció del radar durante varias semanas para descansar luego de ocho años y medio como entrenador del Millonario. Sin embargo, en los últimas días volvió a los primeros planos con el anuncio de que volverá a dirigir un amistoso como técnico del Riyahd Season frente al París Saint Germain de Lionel Messi el próximo 19 de enero en Arabia Saudita. Pero, antes de viajar a Asia, el Muñeco eligió el Sur de Argentina para desconectarse del fútbol.

El destino seleccionado fue Bariloche y la noticia se expandió gracias a una foto con un fanático que se viralizó en Facebook. Abrazados en el cerro La Buitrera ubicado a 20 kilómetros de la ciudad, Karlos Enrique Silva Crespo publicó la imagen en la que se los ve a los dos sonriendo y haciendo un gesto positivo con la mano. “Jamás en la vida me imaginé encontrarme a este grande, un sueño cumplido, si no me creen miren mí cara jaja”, redactó el fanático emocionado por la inesperada visita en el campo de su madre. En la imagen el DT aparece con la indumentaria erosionada por el contacto con la naturaleza y las travesías.

Vale recordar que la Patagonia recibió a Gallardo y al plantel de River Plate durante su extenso ciclo para las distintas pretemporadas. La paz que consiguió en dicha región del país fue innegociable para el Muñeco, que hasta organizaba largos trayectos en bicicleta para distender junto a los jugadores, cuerpo técnico y médico. Lejos de perder la costumbre, regresó por su cuenta días antes de volver a pararse del otro lado de la línea de cal.

Un hincha se cruzó a Gallardo y aprovechó para sacarse una foto (Foto: Karlos Enrique Silva Crespo)

Dentro de la combinación entre el Al-Hilal y el Al-Nassr que le tocará dirigir a Marcelo aparecen grandes nombres como Cristiano Ronaldo, Gonzalo Pity Martínez, Luciano Vietto y David Ospina. Será trata de la primera aparición del entrenador en un banco de suplentes desde su desvinculación de River Plate en diciembre de 2021, cuando decidió no renovar su vínculo. Mientras tanto, en el PSG confirmaron que Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé viajarán a Medio Oriente para ser parte del encuentro.

El único enfrentamiento existente entre Gallardo y la Pulga data de la final del Mundial de Clubes 2015, cuando el FC Barcelona goleó por 3-0 al Millonario. Aquella noche en el Estadio Internacional de Yokohama la Pulga hizo un gol y hubo un doblete de Luis Suárez. Sin embargo, el duelo quedó en la memoria de todos los fanáticos del cuadro argentino por el pedido de disculpas del rosarino hacia la hinchada rojiblanca luego de abrir el marcador.

