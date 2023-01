Chicharito opinó sobre la eliminación de México en Qatar 2022: “Me dolió más que no ir al Mundial”

(Photo/Getty Images)

Uno de los referentes de la última década del Tricolor sin duda alguna es Javier ‘Chicharito’ Hernández quien, por decisión del entonces técnico del Tricolor, Gerardo Martino quedó fuera de la convocatoria de 26 jugadores para la Copa del Mundo Qatar 2022.

La debacle de la Selección de México en la justa mundialista trajo al presente la ausencia de Javier en la convocatoria, a pesar de su buen momento con su equipo el LA Galaxy de la MLS, es por ello que a poco más de un mes de que haya terminado Qatar 2022, el ex Manchester United y Real Madrid fue cuestionado sobre cómo vivió la caída del Tricolor.

Fue en una entrevista para TUDN donde el ex artillero de la Selección Mexicana confesó que, a pesar de su ausencia en Qatar 2022 vivió y sufrió como un mexicano más el fracaso del Tri, quien después de poco más de 40 años se quedó en Fase de Grupos de una Copa del Mundo, tal y como sucedió en Argentina 1978.

(Photo/Getty Images)

“Todo aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto hice todo dentro de la cancha y también fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance, más que me dolió no ha podido estar, me dolió más que México se haya quedado fuera de fase de grupos”, apuntó el también capitán del LA Galaxy.

Inmediatamente, el ex canterano de las Chivas Rayadas del Guadalajara resaltó que la decisión de Martino de ausentarlo de la justa mundialista le dolió, sin embargo, buscó centrarse en su club y en la superación personal.

“¿Me dolió no estar en Catar? Fíjate que sí y no porque he estado muy tranquilo con ese tema, por eso también en mi vida el día a día la gente lo ha estado viendo que estoy muy pleno, muy feliz, todo muy acomodado y aceptando que eso no era decisión mía”, remató.

El nacido en Guadalajara, Jalisco recibió su último llamado con el Tri en septiembre de 2019. El último encuentro donde Chicharito jugó con la playera verde fue el 7 de septiembre de ese año, cuando el equipo mexicano venció en el clásico de Concacaf a Estados Unidos con marcador de 0-3 a favor de México. Ese compromiso se disputó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey; Chicharito, Erick Gutiérrez y Uriel Antuna fueron los anotadores del encuentro.

Javier Hernández Balcázar es el máximo goleador del Tri en la historia. Ha marcado 52 tantos en 109 partidos. Superó a Jared Borgetti, quien se quedó en segundo puesto con 46 anotaciones. En Mundiales, Chicharito ha hecho cuatro goles en 12 encuentros.

Foto de archivo, el mexicano Javier "Chicharito" Hernández en una sesión de entrenamiento previa a un partido contra Trinidad y Tobago. Ciudad de México, México, 3 de octubre de 2017. REUTERS/Daniel Becerril

Cabe destacar que previo a la participación del Tricolor en Qatar 2022, Chicharo envió un mensaje de aliento a sus excompañeros: “Soy fiel creyente de que siempre hay una primera vez, deseo y siento que es más cercano de lo que muchísima gente piensa, ojalá veamos a México llegar a lo más alto en Qatar 2022, ser campeón del mundo y no solo el quinto partido”, evocó para TUDN.

