Los talentos que salieron en defensa del “Cata” Domínguez

Sin muchos elementos, las figuras públicas salieron a la defensa del futbolista de la Máquina

A pesar de las lamentables imágenes sobre la fiesta que organizó el “Cata” Domínguez para su hijo y ser duramente criticado, si hubo figuras públicas que se atrevieron a defender al futbolista del Cruz Azul, resaltando los nombres de los dos comentaristas de TUDN, Aldo Farías y Francisco “Kikín” Fonseca, quienes trataron de justificar o dejar de lado la controversia que se generó con el defensor de la “Máquina”.

En otra clara y desafortunada demostración de que muchos futbolistas profesionales no tienen los pies en la tierra y no manejan un buen sentido común, Julio César “Cata” Domínguez dio bastante de que hablar después de haberle organizado una fiesta con temática del narcotráfico a su hijo de 12 años. Más allá de haber llevado a cabo ese festejo con esa idea, es aún más lamentable y para resaltar el hecho de que se hayan filtrado fotos de esa fiesta.

Después de darse a conocer las imágenes del jolgorio en la casa de canterano cruzazulino, el primero en salir al quite para justificar la decisión de Julio César, fue el comentarista regiomontano Aldo Farías, quien prácticamente apeló a la apología del narcotráfico en México señaló que pocas son las personas que podrían juzgar al futbolista.

“Nunca organizaría una fiesta infantil con temática narco, pero quién soy yo para juzgar al Cata Domínguez si veo El Señor de los Cielos, me se los diálogos de Narcos, traigo corridos en la troca y me mama Luis R Conriquez. Les guste o no, ya son parte de nuestra cultura popular”. señaló a través de su cuenta de Twitter.

Nunca organizaría una fiesta infantil con temática narco, pero quién soy yo para juzgar al Cata Domínguez si veo El Señor de los Cielos, me se los diálogos de Narcos, traigo corridos en la troca y me mama Luis R Conriquez.



Les guste o no, ya son parte de nuestra cultura popular. — Aldo Farias (@AldoFariasGzz) January 8, 2023

Otro de las figuras que defendió al central de los “Cementeros”, fue el ex futbolista del Cruz Azul y hoy comentarista de TUDN, Francisco “Kikín” Fonseca. Bien dicen que uno no debe meter sus narices en donde no le llaman, un dicho que aplica bastante para el ex atacante de los Pumas de la UNAM. En un principio, el oriundo de León, Guanajuato, se había mantenido en silencio y sin dar algún comentario al respecto; sin embargo, después de un par de días, trató de defender al “Cata”.

De igual manera, fue en sus redes sociales donde pidió que se dejara de atacar al defensor del Azul, poniendo como argumento que ya se le había tundido bastante y que el mismo futbolista ya había aceptado su error. Claramente, su comentario no fue bien recibido e inmediatamente se volvió blanco de críticas para gran parte de los usuarios en Twitter.

Ya dejen en paz al Cata hombre, pónganse hacer algo productivo. — KIKIN FONSECA (@kikinfg) January 9, 2023

En una de las tantas respuestas que recibió, Fonseca respondió a un usuario que le exigió no tratar de “defender lo indefendible”. “Yo no defiendo a nadie, pero ya se le criticó hasta más no poder, ya pidió disculpas y siguen comezón. Ya a lo que sigue por Dios” mencionó el atacante mundialista con la Selección Mexicana en Alemania 2006.

Por su parte, Julio César Domínguez lanzó una disculpa pública a través de su cuenta de Instagram, donde señaló que el no apoya a la violencia y guerra dentro del país. No obstante, los internautas no se mostraron satisfechos con sus palabras y siguieron con las críticas, exigiendo también a la directiva de la Noria que tomen cartas en el asunto e impongan un severo castigo para su atleta.

Dentro de la fiesta, los niños lucían gorras de “JGL”, en referencia a Joaquín Guamán Loera (‘El Chapo), o bien, algunas que tenían la leyenda de “Chapiza’'. Otros invitados vistieron pasamontañas y usaron pistolas de juguete. De igual manera, es importante resaltar que en el evento se tuvo la presencia de otros jugadores de la Liga MX, tales como Carlos Rodríguez, Alonso Escoboza y Jonathan Rodríguez.

