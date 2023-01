Miss Croacia reveló que varios futbolistas le enviaron mensajes durante el Mundial

Ivana Knoll llamó la atención de turistas y de qataríes

El Mundial de Qatar ha sido un hito para la vida de Ivana Knoll, la modelo croata que gracias a sus llamativos looks en las gradas durante los partidos incrementó en millones sus seguidores en redes sociales hasta convertirse en una estrella de Instagram con casi 4 millones de followers. Pero, no fueron solo los fanáticos los que comenzaron a seguirla, sino además varios futbolistas, según ella misma reveló.

La mujer de 30 nacida en Alemania pero que fue elegida como la más bella de Croacia en 2016 contó en diálogo con el portal Barstool Sports que durante el gran torneo de fútbol, varios futbolistas se contactaron con ella: “Algunos jugadores enviaron mensajes sobre ‘cómo estás, bla, bla, bla’. Algunos de los jugadores pedían perdón por lo de mañana antes del partido... ¡Yo no respondía hasta que perdían!”.

Knoll se negó a dar nombres, pero por sus dichos se puede deducir que fueron jugadores de selecciones que luego cayeron ante Croacia, como Canadá, Japón o Brasil, estos últimos eliminados en instancias de penales. A su vez, había explicado que su plan en el Mundial era solamente apoyar a su equipo y por eso no siguió ninguno de esos chats: “Solo me divierto con todo el mundo. Supongo que a la gente le gusto porque soy guapa. No me interesa conocer a nadie aquí. Mi intención es hacer sonreír a la gente, eso es todo”.

Ivana Knoll durante el partido entre Croacia y Bélgica (AP)

La modelo criada en Alemania pero que vivió gran parte de su vida en Croacia, estuvo este lunes en Miami disfrutando del partido de NBA entre el Heat y Brooklyn Nets. Para ese partido dejó los colores de su bandera de lado y lució una camiseta de Jimmy Butler, la joven estrella del elenco de la Florida.

Knoll ha apoyado a Croacia en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, este último cuando su seleccionado llegó a la final, instancia en la que perdió ante Francia. Pero, en ninguna de esas citas su presencia tuvo tanta repercusión como en Qatar, en donde incluso se tomó fotografías con mujeres locales, quienes tienen prohibido vestir prendas como las que ella llevaba a los estadios.

Durante el torneo, en diálogo con el portal estadounidense TMZ, la mujer explicó que había investigado sobre cómo podía vestirse en las gradas: “Los locales me confirmaron que puedo usar lo que quiera”, reveló en aquella breve charla. “Pero no sabía que mi video en bikini caminando junto al mar sería tan importante. Todo el país está hablando de eso. Todos me conocen aquí y vi que me aceptaron”, agregó.

Para tener noción, después de los dos primeros partidos del combinado europeo en el certamen, Miss Croacia ostentaba apenas 1,3 millones de seguidores y ahora la cifra se acerca a los 4 millones. Sin dudas, fueron sus llamativos looks los que la catapultaron en las redes.

