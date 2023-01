Uriel Antuna: por qué se cayeron las negociaciones de Panathinaikos con Cruz Azul

Uriel Antuna no habría podido concretar su salida de Cruz Azul y perdió la oportunidad de irse al Panathinaikos (Instagram/ @urielantuna90)

La oportunidad que tuvo Uriel Antuna de jugar en el futbol europeo en el torneo de 2023 se esfumó. Luego de su participación en la Copa Mundial de Qatar 2022 con la selección mexicana, la escuadra de Panathinaikos Futbol Club mostró interés en el mediocampista celeste.

Luego de varias semanas de diálogo con los representantes del jugador mexicano y con Cruz Azul, el Panathinaikos abandonó las negociaciones ante las nulas posibilidades de llegar a un acuerdo con la directiva de La Noria, así que el diálogo entre ambas escuadras se perdió.

A pesar de que el conjunto griego mostró un interés real por llevarse a Antuna en una segunda etapa en el futbol europeo, la directiva cementera no llegó a un acuerdo con la escuadra del Trébol, así que dejaron de lado las negociaciones y perdieron comunicación con el representante de Antuna, según diversos reportes.

Cruz Azul le puso un precio muy elevado a Uriel Antuna, por lo que el equipo griego no quiso pagarlo (David Kirouac-USA TODAY Sports)

Ante dicha situación, el Panathinaikos FC ya le habría notificado al personal de Uriel Antuna de que ya no podrán ofrecer una tercera oferta a Cruz Azul, por lo que retiraron su interés de ficharlo.

La razón principal por la que el equipo griego ya no quiso insistir fue que Cruz Azul le puso un precio muy elevado a Uriel Antuna y rechazó al menos dos ofertas millonarias por su jugador. Así que el equipo griego ya no quiso lanzar una oferta más, según explicó ESPN, pues aunque sí querían fichar al jugador de 25 años, no lograron igualar la petición de la Máquina.

Y es que cuando ambas directivas estaban en pláticas para negociar la salida de Antuna, en La Noria pidieron siete millones de euros, cifra que pasaba los límites del equipo. En el intento de la escuadra con sede en Atenas, Grecia, por alcanzar las peticiones de La Noria ofreció cinco millones de euros.

Fue la última propuesta que puso sobre la mesa el Panathinaikos, ya que en un inicio ofreció 3.5 millones de euros, cantidad que fue rechazada por Cruz Azul al no ser pertinente para comprar al jugador. Desde el inicio de las conversaciones, Cruz Azul dejó en claro el precio de su jugador, por lo que no aceptó una cantidad inferior a los siete millones de euros.

Una de los argumentos de la directiva celeste por el precio elevado de Antuna fue que buscaba conservar parte de los derechos de la carta del jugador, así que si lo vendía a tal precio podría sacar ventaja de la transacción.

La desilusión de Uriel Antuna por no fichar con el Panathinaikos

En cuanto se dio a conocer que las directivas de ambos equipos ya no seguirían con la negociación y el representante de Uriel Antuna ya le abría notificado de la decisión, el también seleccionado nacional compartió en redes sociales un mensaje que la afición consideró era por su fallido fichaje.





