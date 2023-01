Los argentinos terminaron con grandes resultados la primera semana del Rally Dakar

Kevin Benavides fue décimo en la etapa, pero trepó a la segunda posición en la general de motos que tiene una lucha apasionante (Rally Zone)

(Desde Arabia Saudita) Este lunes llegará el esperado día de descanso en el Rally Dakar, que acaba de terminar su octava etapa en la cuarta edición en fila que se disputa en Arabia Saudita. La carrera más dura del mundo superó su ecuador y a partir del martes comenzará su segunda parte. Pese a los extremos recorridos que tuvieron que sortear los competidores, los pilotos argentinos vienen cumpliendo buenas actuaciones en cuatro de las seis categorías; en dos de ellas con chances de triunfos.

La lluvia dio una tregua luego de jornadas de temporales que obligaron a cambiar dos días de recorrido y a cancelar la etapa 7 para motos y cuatriciclos. El epicentro estará en Riad hasta este lunes y el campamento de la capital fue el punto de llegada del octavo parcial que arrancó en Al Duwadimi y que tuvo 346 kilómetros de un tramo cronometrado.

En motos, Kevin Benavides (KTM) fue décimo en la etapa, pero trepó al segundo puesto y está a solo 13 segundos del estadounidense Skyler Howes (Husqvarna). El salteño, ganador en 2021, tiene el mismo tiempo en el global que el otro norteamericano, Mason Klein (KTM), pero éste tiene un minuto más de penalización por superar el límite de velocidad de 160 kilómetros por hora.

El vuelco que sufrió Manuel Andújar, que no obstante pudo seguir en carrera y vencer en el especial de cuatriciclos

“Terminamos bien una buena primera parte y viene siendo una carrera súper dura con tramos largos. Hoy hubo muchas piedras y se me hizo difícil por la navegación, pero en la última parte pudimos terminar en la última parte juntos. Nos posiciona muy bien para la semana que viene”, contó el salteño que este lunes cumplirá 34 años.

La lucha en las dos ruedas es apasionante con los ocho primeros pilotos encerrados en solo 7m21s y aún falta la segunda parte de la competencia. Ante la dureza de la carrera, todo puede pasar en las seis jornadas restantes y el juego está abierto. “Habrá que pensar muy bien la estrategia para los próximos días. Están todos los tiempos muy juntos habrá que ser muy inteligentes en las etapas que vienen”, analizó Benavides.

En cuatriciclos, Manuel Andújar (Yamaha) tuvo una gran faena ya que pudo recuperarse a un vuelco y pudo ganar su segunda etapa en el presente Rally Dakar. “Llegamos con dos triunfos seguidos en etapas y ahora segundos en la general. Tuve un pequeño percance y cuando me distraje un segundo con la hoja de ruta me encontré con un pequeño escalón y se me volcó el cuatri. Pero por suerte no sufrió ningún problema y pudimos continuar y terminamos ganando”, sostuvo el de Lobos, triunfador en 2021 en esta especialidad, y ahora segundo en la nómina global a 1h41m37s del francés Alexandre Giroud (Yamaha), que es muy regular y ahora administra su diferencia tras haber vencido en los cuatro primeros parciales.

Juan Cruz Yacopini terminó una gran semana y completa el top diez parcial en autos

En autos el mendocino Juan Cruz Yacopini recibió este domingo un premio a su perseverancia y cuidado de su Toyota Hilux ya que es el mejor argentino en la categoría en la que completa el top diez global. “La clave es ir tranquilo, con mucha seguridad y escuchando a mi copiloto que tiene mucha experiencia y me la transmitió muy bien. Yo vengo manejando muy prolijo y mi equipo me entrega un medio mecánico que me facilita mucho las cosas y está todos los días perfecto. La camioneta es de punta y más allá del resultado estoy muy contento por cómo se vienen dando las cosas, la prolijidad a la hora de manejar”, le dijo a Infobae. Sobre la segunda semana, indicó que “primero tengo que descansar y será igual de dura, pero hemos entrenado mucho en el año y no hay nada que nos preocupe. Se vendrá mucha arena, también habrá piedras y habrá que mantener la calma y ser pacientes en los lugares que estén muy rotos para cuidar el auto y después divertirme en los lugares que se pueda ir más fuerte”.

El esta divisional se impuso el francés Sébastien Loeb (Prodrive), quien en la general escolta al qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), que culminó segundo este domingo y le sacó 1h.03m46s al múltiple campeón mundial de rally.

Otro buen resultado para la Argentina fue el del cordobés Jeremías González Ferioli (Can Am), que ganó primera vez un parcial y fue en la especialidad T4 de los UTV (vehículos areneros), la que se nutre de vehículos de serie preparados para competir. “La etapa de hoy tuvo muchas piedras, dunas, navegación y fue súper completa. Hacía mucho que no venía al Dakar y poder ganar una etapa nos deja muy contento y nos da energía para encarar la próxima etapa”, contó el de La Docta. “Esta carrera me está dejando mucho para aprender. Arrancamos bien, luego tuvimos problemas y ayer pudimos retomar este tren”, concluyó el corredor de 27 años, que es quinto en su categoría en el acumulado de estas ocho primeras jornadas de competencia.

Jeremías González Ferioli ganó su primera etapa en UTV (Photo Florent Gooden / DPPI)

En la T3 de los UTV (prototipos) festejó el portugués Joao Ferreira (Yamaha). Mientras que al belga Guillaume De Mevius (Grallyteam) le alcanzó ser undécimo para conservar el liderazgo en la general. En esta divisional el argentino David Zille (Can Am) fue 9° y es 32° en el global.

Por último, en camiones el checo Martin Macik (Iveco) fue el más rápido del día. El checo Ales Loprais (Praga) completó el podio parcial y se consolidó en la cima de la general.

Resultados del resto de los argentinos según la etapa y su posición en la clasificación general de cada categoría:

Motos. Luciano Benavides (Husqvarna), 21° y 11°. Franco Caimi (Hero), 18° y 15°. Stefano Caimi (KTM), 29° y 29°.

Cuatriciclos. Pablo Copetti, 6° y 3°. Francisco Moreno Flores, 8° y 4°. Alejandro Fantoni, 10° y 11°. Carlos Verza, 11° y 9°. Todos corren con Yamaha.

Autos. Sebastián Halpern (Mini), 13° y 14°.

UTV (T4). Nicolás Cavigliasso (Can Am), 14° y 32°. Juan Manuel Silva (Yamaha), 23° y 18°. Ramón Núñez (Can Am), 36° y 30°.

Lo que viene. Este lunes será el día de descanso y la actividad se retomará el martes con la novena etapa que unirá Riad con Haradh y serán 358 kilómetros de velocidad y 328 de enlace, los sectores en los que los participantes van desde el campamento hasta la largada y una vez cumplida la parte cronometrada hasta el siguiente parque de asistencia. En el arranque se volverá a pasar un sector de cañones y luego se terminará otra vez en las dunas. La caravana emprenderá rumbo sur y se espera que luego de las lluvias el frío sea otro condimento que deje de afectar a los competidores.

