La advertencia a Cristiano Ronaldo sobre su nuevo entrenador en Al Nassr: “Es la persona más mala que conocí en mi carrera”

Rudi García se convirtió en el nuevo entrenador de Cristiano Ronaldo (Reuters)

Cristiano Ronaldo se convirtió oficialmente en el nuevo refuerzo del Al Nassr después de firmar un contrato multimillonario que lo vincula al club saudí hasta junio del 2025. Allí será dirigido por el técnico francés Rudi García, quien en la presentación aseguró que, “es un ejemplo, todo el mundo lo sabe. Mi objetivo para Cristiano Ronaldo es que sea feliz”.

Sin embargo, mientras el buen ánimo, las risas y los aplausos tomaban protagonismo en el Mrsool Park, las críticas hacia el entrenador galo y las advertencias sobre qué le depararía al luso en el equipo árabe no se hicieron esperar.

“Mi experiencia con Rudi García, el nuevo entrenador de Cristiano, fue terrible. Es el peor personaje que he conocido en el fútbol. No sabe dirigir nada”, aseguró el reconocido ex futbolista Juninho Pernambucano, con quien coincidió en el Olympique de Lyon mientras era el Director deportivo de la institución.

Juninho Pernambucano disparó contra Rudi García

“Dirige por el miedo que impone a los demás. Solo respeta a las personas que tienen poder. Necesita eso, ser el centro de atención. No ha evolucionado como ser humano, pero sabe que necesita demostrar que, en algunas situaciones, logra engañar a mucha gente. En el campo es casi tan malo como en persona”, arremetió el brasileño en diálogo con el medio portugués Maisfutebol.

Tras nueve años como futbolista en el Lyon (2001–2009), y después de su retiro como futbolista, el oriundo de Recife ocupó el cargo de director deportivo entre el 2019 y el 2021 y fue allí en donde compartió temporada y media con García, técnico del equipo francés en ese momento.

“Le da igual el éxito del equipo y el ambiente en el vestuario. Lo que importa es que él sea el centro de atención aunque estén en crisis (...) Lo que más le gusta son las ruedas de prensa. Si pudiera, se vería en directo dando entrevistas. Los días de conferencia parecía un niño, llegaba muy contento y al final me preguntaba si la había visto. Necesita eso, ser el centro de atención”, arremetió Juninho.

Rudi García dirigió al Olympique de Lyon (Reuters)

De todos modos, reconoció que con CR7 se llevarán bien ya que, “como todos los seres humanos sumamente fríos, (García) reconoce a los mayores que él y trata de aprovecharse de ello. Cristiano Ronaldo es uno de los más grandes de la historia del fútbol, una leyenda, y Rudi lo sabe”.

‘’No se atreverá a hacer nada que estorbe, al contrario, incluso le servirá el desayuno a Cristiano si es necesario. Intentará ser su amigo, será un sueño para él’', agregó.

Juninho y Rudi García protagonizaron un tenso cruce verbal durante la etapa que compartieron en Lyon. En ese entonces, tras la salida del equipo del DT, el brasileño afirmaba que su ex colega era “alguien frío, calculador e inseguro’. Por eso impone miedo a los empleados y al equipo técnico en general, porque no confía en él mismo’'.

Del otro lado, en 2021, García contestaba: “Descubrí que cuando los fichajes brasileños no jugaban, él no estaba contento. Eso generó un problema. Hace las cosas a las espaldas”.





