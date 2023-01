Uno de los grandes amigos de Cristiano Ronaldo reveló por qué ficho por el Al Nassr de Arabia Saudita

Un periodista habló de Cristiano Ronaldo y su llegada a Arabia

Cristiano Ronaldo se convirtió oficialmente en el nuevo refuerzo del Al Nassr de Arabia Saudita. El astro portugués fue presentado por todo lo alto en la institución y ante más de 30 mil personas que acudieron a verlo a su nuevo hogar, el estadio Mrsool Park.

Entre ellas estuvo el periodista español Edu Aguirre, quien mantiene un vínculo de amistad con el luso, y fue durante el programa El Chiringuito en donde contó algunas intimidades.

“Antes de que viajara a Arabia, estábamos en su casa tomando un café y me hablaba de lo que le gustaría volver a sentir eso, volver a competir, volver a entrenarse con alegría, volver a sonreír, volver a jugar cada domingo y volver a sentirse importante. Volver a ser ese Cristiano Ronaldo competitivo de verdad”, afirmó.

Cristiano Ronaldo se presentó ante los fanáticos (Reuters)

Aguirre aseguró que las negociaciones llevaban meses gestándose hasta que finalmente lograron cerrar el trato con unas cifras que marcaron un antes y un después en la historia del deporte.

“Cristiano no es solo un futbolista, es una marca y es el mayor contrato de la historia del deporte y será admirado por los próximos años”, resaltó, y al mismo tiempo remarcó que, “el mundo entero está mirando a Arabia y a Ronaldo. El precedente que ha marcado hoy es increíble. Lo que va a crecer la liga de Arabia, y los jugadores que van a ir en los próximos meses y años será increíble”.

Por otro lado, también destacó que el luso, “ha tenido ofertas de Europa pero ninguna lo motivó tanto. Había dos equipos que le hubieran gustado, pero para ir a un equipo de un segundo escalón, y seguir teniendo esa presión de demostrar algo que ya no tiene que demostrar, ha optado por jugar en una liga menor”.

Ronaldo utilizará su característico dorsal número 7 (Reuters)

“Yo no digo que él tenía ganas de competir y que por eso se fue a Arabia. No. Yo hablo de que él quería competir para él, de sentirse que juega, que lo quieren, porque en el United con el entrenador no estaba jugando y en el Mundial le fue como le fue”, detalló Aguirre sobre el último tramo de la carrera deportiva del portugués.

“No lo paso bien, y fuera del campo tampoco. Yo he visto esos ojos de Cristiano de ‘He vuelto y no tengo porque dar explicaciones’. Es el mejor goleador de la historia del fútbol”, concluyó.

Tras protagonizar un primer entrenamiento a puertas abiertas, Cristiano Ronaldo aseguró que está listo para jugar. Habrá que ver si el entrenador francés Rudi García decide alinearlo para el siguiente partido de liga contra el Al Ta’ee que se jugará mañana de local. De no ser así, podría debutar contra el Al Shabab en lo que será el Clásico de la Primera División del fútbol saudí.





