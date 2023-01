Doman habló sobre el “exótico” castigo que exige América por las deudas de Independiente y contó que le pidió a Moyano que aporte dinero

Se produjo el cambio de mando en Independiente. Fabián Doman fue recibido por Hugo Moyano en la sede del club de Avellaneda.

Independiente sorprendió en el arranque del mercado de pases y abrochó ocho refuerzos con velocidad. Si bien la intención era la de conformar el plantel cuanto antes para el nuevo DT Leandro Stillitano, la urgencia estuvo vinculada a la posible inhibición que podía caer en el club por la abultada deuda con el América. Sin embargo, los mexicanos desistieron de utilizar ese mecanismo legal para cobrar y pisaron el acelerador: pidieron una sanción deportiva que podría contemplar, incluso, el descenso.

En Avellaneda se sorprendieron con esta presentación, pero más allá de la preocupación lógica consideran que el movimiento beneficia los intereses del club en el mercado de pases. ¿El motivo? Creen que es “exótico” que la Justicia dé el visto bueno a ese castigo excesivo y esperan que en unas semanas llegue la inhibición, cuando ya no sea un riesgo para utilizar los nuevos fichajes. “América pide una sanción deportiva contra Independiente por una deuda. Una sanción deportiva puede ser de cualquier tipo y color, cualquier locura que uno se imagine. Y no pide la inhibición de compra de jugadores, que es lo que se suponía que iba a pedir. Hemos hecho de octubre a acá cuatro propuestas de pago. Por lo cual no somos un deudor desaparecido, que no quiere pagar. De hecho, si hubiesen aceptado la propuesta nuestra ya hubiesen cobrado una cuota y cobrarían otra en marzo”, detalló el presidente Fabián Doman en diálogo con DSRadio.

El presidente del Rojo afirmó que mostraron voluntad de pago, pero recibieron una respuesta esquiva del América de México. El litigio con ese club viene por deudas vinculadas a los fichajes de Cecilio Domínguez y Silvio Romero, con montos cercanos a los seis millones de dólares. En Avellaneda esperaban una inhibición que les impidiera incorporar, pero llegó un pedido de sanción deportiva que podría ir desde la quita de puntos hasta el descenso. “Solicitaron la imposición de algunas sanciones disciplinarias. Hemos hecho no menos de cinco propuestas formales de pago que fueron rechazadas. Entendemos que en el peor de los escenarios correspondería una prohibición de incorporaciones. La jurisprudencia de FIFA establece que ante incumplimiento se aplica una sanción de ese tipo”, había detallado el abogado del club, Maximiliano Walker, en un diálogo previo con TyC Sports.

La resolución final la tendrá la FIFA el 19 de enero, pero Doman planteó un panorama optimista: “A los abogados nuestros, y los que no son nuestros, les llama la atención. Me llaman y me dicen, ¿esto piden? Les suena exótico el pedido del América. Nosotros creemos, por lo que dicen nuestros expertos legales, que no tiene mucho asidero legal y que finalmente esto terminará en un pedido de inhibición de acá a unas semanas. Lo cual, increíblemente, nos permite si quisiésemos seguir incorporando. No esperábamos un pedido que no tiene muchos antecedentes, según nos dicen los expertos”.

Cauteruccio, uno de los ocho refuerzos de Independiente

De este modo, en el Rojo podrán utilizar a los ocho fichajes cerrados hasta el momento: Martín Cauteruccio (Aldosivi), Rodrigo Rey (Gimnasia de La Plata), Kevin López (Quilmes), Agustín Mulet (Vélez), Matías Giménez (San Martín de San Juan), Luciano Gómez (Argentinos Juniors), Damián Pérez (Arsenal) y Mauricio Cuero (Banfield). Mientras tanto, negocian por Javier Báez (libre de Rosario Central) y el joven mediocampista de Rentistas de Uruguay Mateo Barcia.

El actual mandatario de la institución de Avellaneda, que sustituyó a Hugo Moyano tras ganar las elecciones, reconoció que mantuvo un diálogo con el ex presidente y que le hizo un inesperado pedido: “Sí, hablé con Moyano. Le plantee a Moyano que me parece que tenía que hacerle un aporte económico al club en virtud de la situación que tiene Independiente. Estoy esperando respuesta. No hay peor gestión que la que no se hace. Por Independiente levanto cualquier teléfono, voy a cualquier reunión, atiendo el teléfono a todo el mundo. Para eso nos votaron. La gente hizo dos horas de cola para votarnos. Si nosotros, lo que estamos en esta comisión directiva, no entendemos eso, no entendimos nada”.

