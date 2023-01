El desafortunado golpe de Marcos Senesi que sacó de la cancha a Donny van de Beek en el triunfo del Manchester United

* La desafortunada entrada de Senesi contra Donny van de Beek

El Bournemouth de Jefferson Lerma vuelve a perder y profundiza su crisis de resultados El colombiano fue titular en la derrota de su equipo por 3-0 ante el Manchester United, y está al borde del descenso VER NOTA

La reanudación de la Premier League después de la Copa del Mundo que se organizó en Qatar tiene un gran beneficiado: Manchester United. Los Red Devils regresaron en gran forma del parate y esta tarde hilaron su tercera victoria consecutiva con una goleada 3-0 frente al Bournemouth. Sin embargo, no fueron todas sonrisas en Old Trafford, ya que una desafortunada jugada sacó del campo en la primera mitad a Donny van de Beek y las imágenes de angustia del perjudicado no presagian una recuperación sencilla.

Cuando transcurría el minuto 41 de partido, la visita jugó corto un tiro de esquina y lanzó un centro bajo al área de David De Gea. Un rebote dejó la pelota merodeando la medialuna y Marcos Senesi fue el primero en ir a buscarla. A pocos metros del balón, el defensor argentino se patinó y embistió la pierna del futbolista neerlandés, que cayó al césped con gritos de dolor. La primera reacción del surgido en San Lorenzo fue arrimarse para pedirle disculpas, pero el sufrimiento era mayor en ese momento para el mediocampista, que ignoró la intención de su colega.

El polémico análisis de una figura del Manchester United tras la salida de Cristiano Ronaldo: “Ahora hay un buen ambiente” Christian Eriksen se lamentó por la imprevista salida del portugués, pero aseguró que el equipo cada vez juega mejor VER NOTA

Erik ten Hag envió a Alejandro Garnacho a la cancha y los médicos se llevaron a Donny, que no pudo retener las lágrimas de tristeza, para realizarle los estudios correspondientes en su pierna derecha. Aún a la espera del parte médico oficial del Manchester United, el entrenador fue el primero en dar sus impresiones sobre la lesión. “No pinta bien”, declaró el técnico a los micrófonos de la transmisión antes de revelar que “debemos esperar 24 horas para tener más certezas”.

Los gritos de dolor de Donny van de Beek y las disculpas de Marcos Senesi (Foto: Reuters)

Los fanáticos de los Red Devils aplaudieron a Van de Beek mientras se retiraba por sus propios medios del campo de juego mientras conversaba con dos integrantes del cuerpo médico. Una señal positiva para el jugador surgido en el Ajax es que podía apoyar peso en la zona golpeada.

El extraño caso del fichaje fantasma del Manchester United que sorprendió a Europa Betinho apareció dentro del plantel del club inglés en la página oficial de la Premier League VER NOTA

Sus compañeros realizaron el trabajo y aplastaron al Bournemouth por 3-0 con goles de Casemiro, Luke Shaw y Marcus Rashford. Cabe destacar que Alejandro Garnacho asistió para el segundo tanto de su equipo y hasta mejoró el funcionamiento del equipo con su ingreso al desplazar a Bruno Fernandes sobre el centro de la cancha, mientras que la joven promesa del club se acomodó en el carril izquierdo. Además, Lisandro Martínez tuvo un reconocimiento en la previa del encuentro que contó con una bandera argentina en uno de los sectores de la grada.

EL RESUMEN DE MANCHESTER UNITED 3 - 0 BOURNEMOUTH

Seguir leyendo: