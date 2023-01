La decisión que tomó Santos luego del pedido de la familia de Pelé para retirar la camiseta número 10

Pelé fue una gloria del Santos, de Brasil (Photo by Pictorial Parade/Archive Photos/Getty Images)

La muerte de Pelé fue un duro golpe para todo Brasil y el mundo del fútbol. Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, el astro brasileño falleció a los 82 años luego de una larga lucha contra un cáncer de colón. Este lunes, en el estadio del Santos, el club donde O Rei pasó gran parte de su trayectoria, se velarán sus restos durante 24 horas para luego descansar en paz.

El último adiós a Pelé: un velorio de 24 horas, procesión y el entierro en el cementerio más alto del mundo elegido por él El lunes 2 de enero el estadio del Santos abrirá sus puertas por 24 horas para que los fanáticos puedan despedir al ídolo. Luego, el cortejo transitará las calles de la ciudad y pasará por la puerta de la casa de Celeste, la madre de O’Rei. Sus restos descansarán en el Memorial Necrópole Ecumenica VER NOTA

A la espera del comienzo del último adiós, uno de los pedidos que habían realizado los hijos del tres veces campeón del mundo con la Verdeamarela era que se retire la icónica número 10 del Peixe, camiseta que Pelé usó durante casi dos décadas y que dio la vuelta al mundo.

En las últimas horas, el presidente del Santos se refirió a esa solicitud y confirmó que el equipo no sacará de circulación la casaca. “Dijo claramente que no le gustaba la idea de retirar la 10″, dijo Andrés Rueda. El mandamás del conjunto paulista hizo hincapié en una declaración que hizo Pelé hace algunos años para tomar dicha decisión.

Una asistencia, un gol y una picardía inolvidable: el día que Pelé levantó la Libertadores con el Santos en la Bombonera O Rei conquistó la Ribera y se subió a lo más alto del podio del fútbol sudamericanoO Rei superó a Boca Juniors, conquistó la Ribera y se subió a lo más alto del podio del fútbol sudamericano VER NOTA

Según explicó Rueda, en 2017, el Rey del fútbol confesó que no quería que se retirara la 10 del Santos, es por esto que la directiva prefirió mantenerla dentro de las elegibles. Es por esto que el dorsal continuará siendo utilizado por el venezolano Yeferson Soteldo de cara al comienzo de la próxima temporada del Brasileirao.

El venezolano Soteldo con la 10 del Santos (REUTERS/Guilherme Dionizio)

Este lunes, en el césped del estadio Vila Belmiro, de la ciudad de Santos, se instalará el féretro con los restos mortales de Pelé. Habrá dos carpas blancas instaladas para recibir a los miles de aficionados que pasarán por el estadio a despedirse de O Rei. Uno de esos espacios será destinado a albergar el cuerpo del astro en compañía de sus familiares más directos, mientras que la restante estará destinada para autoridades gubernamentales y de otra índole que pasarán a despedir al hombre que hizo historia con la camiseta de Brasil.

“Si alguna vez me voy del Santos, quisiera jugar en River”: el día que Pelé quedó maravillado con el estadio Monumental O Rei jugó varios encuentros amistosos en el estadio de Núñez y lo comparó con el mítico Maracaná VER NOTA

En las últimas horas, una noticia generó impacto en relación a la muerte de Pelé. Según confesó una de sus hijas, Maria Lucia do Nascimento, habló con ESPN Brasil y contó que la madre del ex futbolista desconoce la muerte de su hijo. El estado de salud de Doña Celeste es delicado y su cuadro neurológico es complicado, por lo que la mujer de 100 años no sabe que su hijo ha muerto: “Ella no lo sabe, hablamos, pero ella no lo sabe. Está bien, pero está en su propio mundo”, expresó.

“No sabe, no sabe. A veces le digo: ‘Dico (como llamaban a Pelé en su casa) está así, oremos por él, ¿vale, mamá?’. A veces abre los ojos, pero no está consciente”, agregó.

La mujer que cumplió 100 años hace algunas semanas se encuentra al cuidado constante de enfermeros, pero sigue viviendo en su casa. Curiosamente el cortejo fúnebre que trasladará el cuerpo de la máxima gloria del fútbol brasileño desde el hospital hasta el estadio del Santos, en donde será velado, pasará por la puerta de su hogar.

Seguir leyendo: