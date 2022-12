Qué se sabe sobre la posible llegada de Giovani Dos Santos al futbol de Guatemala

AFP 162

Tras concluir el Torneo Apertura 2022, el mercado de fichajes en la liga de futbol profesional de Guatemala está activo de cara al siguiente campeonato. Uno de los nombres que ha destacado en las últimas horas es el del ex seleccionado de México, Giovani Dos Santos, quién tiene año y medio sin actividad y es relacionado con el CSD Municipal.

En entrevista con ESPN, Martín Plachot, gerente deportivo de Municipal, se pronunció este miércoles sobre la posibilidad de que el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y campeón mundial sub-17 en 2004 llegue al club.

“La verdad no hay nada. No sé de donde salió. No lo han ofrecido y no hay ninguna negociación ahora mismo, la verdad. Fue todo lo que apareció en redes, nunca hubo nada, esa es la verdad”

En este sentido, señaló que el tema de Giovani Dos Santos se considera como un ‘rumor’. “No hay ninguna negociación con él o representantes. Es un rumor hasta este momento. Puede ser que en dos días, pase algo diferente y alguien lo ofrezca, pero hasta ahora, no ha existido nada, todo es tema de redes”, aseguró.

El jugador de Am�rica Giovani Dos Santos (i) en el Estadio Azteca de la Ciudad de M�xico. EFE/Jos� M�ndez/Archivo

El último equipo de Giovani Dos Santos fue el Club América de la Liga MX, donde estuvo de 2019 a 2021, jugando 39 partidos y anotando solo tes goles. Desde entonces no ha encontrado equipo.

El futbolista de 33 años antes militó en el LA Galaxy de la MLS; Villarreal FC, Mallorca RCD, Racing de Santander y FC Barcelona de la LaLiga de España; Gatalasaray S.K. de Turquía; así como en el Ipswich Town FC y Tottenham Hospurs de la Liga Premier.

Además, fue el “10″ de la Selección Mexicana durante los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Cabe mencionar que Municipal se encuentra en una etapa de descanso durante estas fechas de Fin de Año y será hasta el próximo lunes 2 de enero cuando vuelvan a los entrenamientos en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol’ bajo la dirección técnica de José Saturnino Cardozo.

(Foto: Twitter/Rojos_Municipal)

Los Rojos hasta el momento no han anunciado ninguna contratación para el Torneo Clausura 2023. Únicamente confirmaron las bajas de Reon Moore (Trinidad y Tobago), Moisés Hernández, Luis Martínez y Estuardo Sicán.

Municipal iniciará el Torneo Clausura 2023 en condición de visitante cuando enfrente a Deportivo Guastatoya en la primera fecha del certamen que arranca el próximo 20 y 21 de enero.

No aceptó una oferta del Mazatlán FC

Hace unos meses, el mayor de los Dos Santos tuvo la oportunidad de salir de su ‘retiro’ (in) voluntario para sumarse al Mazatlán FC de la Liga MX y que es dirigido por Gabriel Caballero. Pero a pesar del interés de los bucaneros las negociaciones nunca avanzaron por el desinterés del ex Barcelona

“Eso surgió de una posibilidad que hubo, donde la directiva me planteó la opción. Se le hizo una propuesta, pero después no pasó nada. No hable con él, no alcance a hablar, ya que no hubo una intención de venir. La directiva hizo una propuesta y a lo mejor no fue la que le interesó, entonces no pasó nada y no se ha vuelto a hablar de ese tema”, dijo el estratega para En Cancha.





