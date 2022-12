Garnacho le arrebató el hit a Cristiano Ronaldo: la histórica canción que le dedicaron los aficionados del Manchester United al joven delantero

Los hinchas le dedicaron una canción que, anteriormente, tenía como destinatario a Cristiano Ronaldo

La participación de Alejandro Garnacho en el Manchester United ha crecido en los últimos meses hasta transformarse en una pieza de recambio muy utilizada por el entrenador Erik ten Hag. Y los hinchas comenzaron a retribuir sus buenas actuaciones con un cántico que, anteriormente, estaba dedicado exclusivamente al ídolo del joven de 18 años: Cristiano Ronaldo.

A diferencia de como cerró la temporada en la previa del Mundial de Qatar, Garnacho comenzó el duelo de este martes ante Nottingham Forest en el banco de suplentes. Ya con el partido 2-0 en favor de los Diablos Rojos, Ten Hag metió mano en el equipo con su ingreso a los 64 minutos en lugar de Antony. A pesar del corto tiempo en cancha, los destellos de su talento provocaron que la afición modifique el hit que entonaban en favor de Ronaldo con el nombre de la promesa que realizó sus primeros pasos en el Atlético Madrid.

“Viva Garnacho, Garnacho, corriendo por la banda, escucha cantar al United, Viva Garnacho”, fue la canción que surgió en los cuatro costados de Old Trafford para el futbolista, que aún puede jugar para Argentina o España a nivel selecciones. El final de esta frase vino acompañada de múltiples aplausos hacía el protagonista de esta escena, que hizo olvidar rápidamente la salida de CR7 por parte de las personas que se congregaron en el duelo de la fecha 17 en la Premier League.

*El resumen de la victoria del Manchester United ante Nottingham Forest

Su referente abandonó la institución a muy pocos días del comienzo de la Copa del Mundo después de que el portugués haya criticado al club en una entrevista pasada: “Cuando firmé con Manchester United pensé que todo había cambiado porque fueron 13 años desde mi salida. Pensé que todo iba a ser diferente y me sorprendí de mala manera porque todo estaba igual. Me sorprendió mucho que todo estuviese igual, no avanzó. El United se detuvo en el tiempo, fue algo que me sorprendió y no esperaba. Fue duro”.

Cabe recordar que el delantero de 37 años había realizado polémicas declaraciones contra el hombre que asumió en el cargo para esta temporada. Allí, expresó que Ten Hag junto a la directiva lo estaban forzando a irse del club. “Me siento traicionado. Siento que algunas personas no me quieren aquí, no solo este año, también el año pasado”, remató. En una entrevista con el periodista Piers Morgan, volvió a apuntar contra el técnico: “No lo respeto porque él no muestra respeto por mí. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto. Me han convertido en la oveja negra”.

A la espera de conocer su próximo destino, los fanáticos ya apuntaron cuál será su heredero, después de un comienzo turbulento de temporada para Garnacho. Solo entró un minuto en la caída ante Brighton en la primera jornada del campeonato. Un mes más tarde de ser apartado del plantel, Ten Hag volvió a tenerlo en cuenta y comenzó a darle más minutos con el correr de los partidos. En su primer encuentro como titular, marcó el gol de la victoria ante Real Sociedad en la UEFA Europa League. “Aún tiene cosas que aprender, pero estamos muy contentos con su desarrollo y con lo que aporta al equipo. Ahora, depende de su actitud. Él quiere mejorar cada día. Tiene que hacer las cosas correctas en su vida, tiene muy buenas cualidades”, manifestó el entrenador.

En ese encuentro, emuló el festejo de su ídolo en un partido pasado ante el Sheriff por la misma competición. Fue el propio Garnacho el que eligió esta imagen para un posteo en sus redes sociales con esa celebración. “18 años y 125 días soñando con este momento. Gracias ídolo, Cristiano”, escribió en sus redes. Ya sin la compañía de Cristiano, el jugador acumula tres goles y tres asistencias en 13 partidos de esta temporada con un magro total de 621 minutos sumado a participaciones muy importantes en cada ocasión que debió intervenir.

El posteo de Garnacho tras su primer gol

