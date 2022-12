¿Papu Gómez o David Beckham? El atronador cantito con el que los hinchas despidieron al campeón del mundo en el aeropuerto

La consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar es parte del pasado. Porque la temporada en Europa ya se reanudó y los futbolistas campeones del mundo comenzaron su retorno al Viejo Continente para reincorporarse a sus clubes a días de la llegada de 2023. Uno de ellos fue Alejandro Gómez, quien llegó al aeropuerto de Ezeiza y, mientras daba sus últimas palabras a la prensa, fue despedido antes con un cántico que recordó su “parecido” con David Beckham.

Las personas, que se aglomeraron en torno al futbolista del Sevilla de España se sacaron infinidad de fotos con el Papu. El volante avanzaba a paso de hombre por las entrañas del aeropuerto hasta que debió frenar ante la prensa, y los hinchas que fueron a rendirle tributo aprovecharon para rememorar la historia que nació en un stream con Sergio Agüero: “¡Olé, olé, olé, Beckham, Beckham!”. Estos gritos atronadores llegaban a tapar su propia voz antes de abordar el vuelo con destino hacia la región andaluza: “Sinceramente, todavía no creo lo que pasó. Es una locura lo que estamos viviendo estos días y ojalá no se termine nunca”. Además, calificó este momento como un hecho “increíble, hermoso e inigualable” sumado a que le mandó un mensaje a los hinchas: “Nos vamos a ver pronto. Gracias siempre por apoyar y estar al lado de la Selección. Que sigan alentando”.

Este clima de algarabia continuó en el instante que abordó la aeronave. El jugador de 34 años fue recibido al canto de “dale campeón” y, atento a ese cariño, se acercó hacía este sector para saludar a la gente que estaba esperando por el despegue del vuelo. Su esposa, Linda Raff, subió estas imágenes a su cuenta personal de Instagram después de retratar la escena con su teléfono móvil.

Los hinchas que arribaron al Aeropuerto de Ezeiza le dedicaron cánticos con David Beckham y la coronación en Qatar como protagonistas

Estos dos hechos monopolizaron su despedida. Sin embargo, el primero contiene un historial anterior a la histórica consagración en Qatar. La comparación nació en la previa al cruce de cuartos de final ante Países Bajos. Agüero realizó un stream en su cuenta oficial de Twitch, que contó con la presencia de Lionel Messi, aunque después se sumó el Papu con un nuevo corte de pelo y desafió al Kun a que adivine a quién le había copiado el look.

“Tenés una pinta de Robben, pero no. Pero no tenía barba”, intentó Sergio. El delantero negó y lo ayudó con una pista: “Jugó en el Real Madrid y en la MLS. No lo saca”. Luego de varias pruebas, resultó ser que Beckham era la inspiración del estilo del futbolista del Sevilla, que se comparó con una foto de cuando el inglés jugaba en la MLS. “Para mí le quedó mal. Él se quiso cortar como Beckham y terminó como mi tía. Significa que quedó mal”, explicó entrerisas Rodrigo De Paul, quien se sumó más tarde a la transmisión con Leandro Paredes. Ante las bromas, el Papu se mostró resignado: “Pensé que el peluquero me iba a dar una mano. Con otro peluquero puede ser... No por desmerecer al peluca...”.

*Alejandro Gómez intentó copiar el look de David Beckham

Estos chistes tuvieron mucho eco en las redes sociales y el debate se magnificó hasta llegar a la cuenta oficial de la Copa del Mundo en Twitter. “Meme de Spiderman”, publicó el perfil en español de Qatar 2022, adjuntando una foto del Papu y otra de Beckham en alusión a un meme que surgió en el capítulo Doble identidad de la serie animada emitida entre 1967 y 1970. En esa emisión, Peter Parker debe atrapar a Charles Cameo, un hombre que robaba tesoros artísticos haciéndose pasar por otros y, en un momento, ambos se encuentran y se señalan entre sí, casi con la misma postura corporal, cómo si estuvieran delante de un espejo.

Además, otra de las bromas producidas por esta historia ocurrió gracias a un usuario, que alteró el perfil de Wikipedia del ex futbolista inglés y puso en su imagen destacada una fotografía del jugador argentino. De inmediato, la noticia se viralizó y los fanáticos de la selección argentina compartieron la captura de la página por redes sociales.

