La dura crítica al Cholo Simeone tras la salida de un jugador del Atlético de Madrid: “En ese sistema no hay forma de que prospere ningún atacante”

El brasileño ya no es más futbolista del Atlético de Madrid y se movió a la Premier League (Foto: Reuters)

El Atlético de Madrid fue uno de esos equipos que el parate del Mundial Qatar 2022 le vino bien para acomodar sus ideas de cara a la segunda mitad de la temporada. Con la eliminación en fase de grupos de la Champions League y cosechando un punto sobre nueve posibles en las tres jornadas de La Liga antes del freno, Diego Simeone regresó a las canchas con una victoria 3-1 sobre el Arenteiro en la segunda ronda de la Copa del Rey. Sin embargo, uno de sus usuales delanteros decidió irse del club rumbo a la Premier League y su padre no habló de manera positiva del Cholo.

El gol con el que Raúl Jiménez regresó con los Wolves “El lobo de Tepeji” tuvo algunos minutos en el partido contra Gillingham, se encargó de adelantar a su equipo en el partido y acercarse a los cuartos de final de la Carabao Cup VER NOTA

Matheus Cunha ya no es más jugador del Colchonero y este lunes ya apareció en el banco de suplente del Wolverhampton en su visita el Everton. Carmelo, su padre, no ocultó la frustación por el ciclo de su hijo en España y le echó la culpa a la forma de juego. “En ese sistema de Simeone no hay forma de que prospere ningún atacante. Es muy difícil”, declaró en charla con Globo Esporte.

Y agregó al respecto del cambio de aires: “Creo que fue extraordinario para Matheus Cunha. Creo que será un desafío, pero lo espero con ansias. Acude a un buen entrenador, que lo ha estado llamando a menudo. Entrenador de nivel internacional. Solo esperamos que este desafío solo salga victorioso”. Julen Lopetegui es el nuevo técnico del delantero y fue una parte fundamental para que finalmente la negociación llegue a buen puerto: fue cedido hasta final de la temporada pero se quedará en Inglaterra ya que en junio se activará una cláusula de compra obligatoria de 40 millones de euros.

Diego se hizo presente en la Copa del Mundo, en este caso saludando a Gianni Infantino (Foto: Reuters)

Carmelo dio un puñado de detalles extra sobre el traspado. “Apareció esta propuesta de compra de Matheus, y no pudieron decir ‘no’. Puede que el dueño del Atlético quisiera que siguiera, y la afición también, pero hay que sacarle partido. Yo ya estaba bien asentado en Madrid, pero son los huesos del oficio. Será una llegada con mucho protagonismo, y solo les deseamos suerte. Que desarrolle una gran obra en Inglaterra”, cerró el padre.

Yerry Mina regresó con gol y baile en la derrota del Everton ante Wolverhampton en la Premier League El defensor colombiano se recuperó de una lesión muscular en la corva durante el parón por la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y celebró su primer gol de la temporada 2022-2023 VER NOTA

Mientras tanto, el Atleti se prepara para reanudar su participación en La Liga el próximo jueves 29 de diciembre cuando se enfrente al Elche en el Wanda Metropolitano. Actualmente se posiciona en la cuarta posición con 24 unidades pero quedó lejos de la punta que tiene al FC Barcelona con 37 puntos seguido por el Real Madrid con 35.

Seguir leyendo: