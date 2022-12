“Ni en las mejores películas”: el chat íntimo entre Diego Schwartzman y Ben Stiller en medio de los festejos por el título de Argentina en el Obelisco

Uno de los encuentros entre el tenista argentino, su pareja y el actor estadounidense

Diego Schwartzman mandó un mensaje por Whatsapp. El mensaje era una foto. La foto era una postal cenital del Obelisco de Buenos Aires mientras la población argentina invadía las calles para celebrar la obtención de su tercera Copa del Mundo. La imagen que envió el tenista no estaba acompañada de ningún comentario: solo la foto, el hormiguero de hinchas que atestaban la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio y la evidencia de que el fútbol en Argentina es un desborde emocional. El destinatario era Ben Stiller, el célebre actor de Hollywood.

“Lo conocí hace un tiempo, en 2019. Él tiene una buena relación con Rafa Nadal. En 2019 lo cruzamos en un momento cuando se estaba acreditando, le pedimos una foto y nos contó que le gustaba mucho el tenis, que iba siempre al US Open. Yo estaba con mi entrenador, con Chelita, nos sacamos una foto y nos quedamos charlando”, había contado ante las cámaras de ESPN sobre el nacimiento de este extraño vínculo de amistad.

En el US Open de 2019, Schwartzman cayó en cuartos de final con Nadal 4-6, 5-7 y 2-6, que posteriormente venció en la final a Daniil Medvédev en cinco sets. Pero en el vestuario del duelo de cuartos de final, el Peque volvió a encontrarse con el amigo de Nadal, esa celebridad del mundo del cine que había visitado al tenista español en su box íntimo. “Post partido alguien del equipo de Nadal le pasó mi número y ahí es donde él me escribe y me felicita por el partido, que le gustó mucho cómo fue, que lo disfrutó y nos quedamos con una relación por Whatsapp, por teléfono, buena”.

La cena en Nueva York entre Diego Schwartzman, Eugenia De Martino y Ben Stiller

Contó que Ben Stiller le confesó seguía su carrera y que le dijo que tenía ganas de ir a verlo jugar. “Cuando jugué en uno de los estadios grandes –no lo podía invitar a la cancha 35– le dije si tenía ganas de venir y se sumó al box de mi equipo. Dos días después terminamos cenando con mi novia y él una noche. Charlamos un poco de todo”, relató. La cena con su pareja Eugenia de Martino sucedió después de la derrota del argentino en octavos de final del Grand Slam norteamericano de 2021 ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 y 6-1.

En esa visita a Estados Unidos hubo otra particularidad: la invitación a una nueva cena que no provino de él. “Era mi ultimo día en Nueva York, justo estaba la familia de mi novia. Estábamos tomando unos mates en lo de mi cuñada y ahí me llega el mensaje que quería pasar a saludarnos porque nos íbamos al otro día. Le dijimos ‘dale, nos estamos quedando en este hotel, en un rato volvemos’. Y me dice ‘bueno hay un restaurante a dos cuadras que está bueno’. Fuimos a comer y nos cagamos de risa un rato. Nos contó un poco las anécdotas de las películas y todo. Él es un humorista en un montón de películas y uno espera que empiece a contar chistes y cosas, pero no, súper normal. Charlamos un rato y estuvo bueno”.

El vínculo se alimenta, desde entonces, por Whatsapp. Como ese mensaje que le mandó al actor estadounidense el tenista argentino que se mezcló entre los hinchas para participar de los festejos populares del campeonato del mundo. La respuesta a la foto fue: “Wowwwwwww. That ‘s insane” (“eso es una locura”). Y después una foto de Lionel Messi levantando la Copa del Mundo sentado arriba del micro que transportó a los jugadores en una caravana que pretendía llegar al centro porteño y terminó suspendiéndose por el colapso de gente que fue a homenajear a los futbolistas campeones del mundo.

El chat entre Diego Schwartzman y Ben Stiller

El propio Schwartzman compartió el chat en sus redes sociales la noche del martes 20 de diciembre. “La locura es total… alguien desde lejos también está así, ni en las mejores películas”. En su cuenta de Twitter también etiquetó al actor que brilló en Zoolander, La familia de mi novia, Mi novia Polly y Una noche en el museo entre otros exitosos films, quien respondió al tuit con una bandera argentina.

No fue la única estrella de Hollywood que se hizo eco del triunfo de Argentina sobre Francia en la final de la Copa del Mundo. Ashton Kutcher se sacó una selfie luciendo la camiseta argentina y la publicó en su cuenta de Twitter con el texto: “Para Messi”. La también actriz Catherine Zeta-Jones no se quedó atrás. Alzó un video del momento final del partido Argentina-Francia y escribió: “¡El mejor partido que he visto en mi vida! Mira, yo apoyo al Paris Saint Germain. ¿Por qué? uno se pregunta. Amo a los franceses. Pero tienen que entender; yo amo a MESSI. ¿Y lo mejor?... Mi marido (Michael Douglas) está bien con eso. ¡Así que no llores por mí ni por nadie más, Argentina! ¡¡OLE!!!”.

El actor estadounidense Christopher Mintz-Plasse, en tanto, también estuvo alentando a la Scaloneta. “Vamosss Argentinaaaa”, escribió junto a una foto suya con la camiseta celeste y blanca y sus perros que compartió en sus historias de Instagram mientras festejaba. Otra figura de cine que se pronunció alabando a Messi fue el actor Russell Crowe que en un tuit escribió: “Lionel… Icon” (“Lionel, ícono”).

La coronación de Messi y la conquista de Argentina despertó también el fanatismo de otros actores y artistas de calibre internacional como Luis Miguel, Ricky Martin, Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Bad Bunny, Anya Taylor-Joy, Khaby Lame, René Pérez y Zoe Saldaña, quienes expresaron su alegría después de la definición por penales ante Francia.

