Diego Schwartzman contó detalles inéditos de su amistad con la estrella de cine Ben Stiller

La cena que compartieron Schwartzman y De Martino con Ben Stiller

La presencia del reconocido actor Ben Stiller en un partido del argentino Diego Schwartzman sorprendió a muchos de los seguidores del mundo del tenis. La estrella de Hollywood no fue un simple espectador del juego del tenista, también compartió una cena con el número 15 del ranking y su pareja Eugenia de Martino, dejando al descubierto que la relación era mucho más profunda.

En la previa del primer punto de la Copa Davis, que lo tuvo como protagonista de una sorprendente derrota ante el joven bielorruso Daniil Ostapenkov, el Peque dio detalles de ese vínculo con el hombre que brilló en “Zoolander”, “La familia de mi novia”, “Mi novia Polly” y “Una noche en el museo” entre otros exitosos films.

“Me volví un poco de actor de Hollywood. Tengo un poco de actuación en algunos momentos y quería charlar con él a ver cómo me veía para irme a los estudios...”, bromeó ante las cámaras de ESPN cuando le preguntaron por esa relación.

“Lo conocí hace un tiempo, en 2019. Él tiene una buena relación con Rafa Nadal. En 2019 lo cruzamos en un momento cuando se estaba acreditando, le pedimos una foto y nos contó que le gustaba mucho el tenis, que iba siempre al US Open. Yo estaba con mi entrenador, con Chelita, nos sacamos una foto y nos quedamos charlando”, revivió cómo fue el primer encuentro.

“Ese año termino perdiendo en cuartos de final con Nadal en el US Open y él estaba en el box de él. Post partido alguien del equipo de Nadal le pasó mi número y ahí es donde él me escribe y me felicita por el partido, que le gustó mucho cómo fue, que lo disfrutó y nos quedamos con una relación por WhatsApp, por teléfono, buena”, detalló sobre el post partido de ese duelo que terminó con triunfo para el español por 6-4, 7-5 y 6-2.

“Él veía lo que hacía en muchos torneos. Este año, porque el año pasado no hubo publico en el US Open, cuando hubo público me dijo que tenía ganas de ir a verme y cuando jugué en uno de los estadios grandes –no lo podía invitar a la cancha 35– le dije si tenía ganas de venir y se sumó al box de mi equipo. Dos días después terminamos cenando con mi novia y él una noche. Charlamos un poco de todo”. Este nuevo cruce se dio tras la derrota del argentino en octavos de final del Grand Slam norteamericano ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp por 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 y 6-1.

El tenista de 29 años, ganador de cuatro títulos a nivel singles en su trayectoria, reflexionó sobre los beneficios que le brindó ser un deportista de elite: “Esas son las cosas lindas que tienen los deportes, cuando obviamente lo haces bien. Cuando lo haces bien tenés mucha mas llegada a un montón de gente que quizás hace unos años no te imaginabas. Él es una de esas personas que tuve el honor de conocer y la pasamos bien”.

La particularidad del caso es que el propio actor lo contactó durante su última estadía en Estados Unidos para poder compartir una cena, de la cual el Peque luego compartió una foto en sus redes sociales: “Era mi ultimo día en New York, justo estaba la familia de mi novia. Estábamos tomando unos mates de mi cuñada y ahí me llega el mensaje que quería pasar a saludarnos porque nos íbamos al otro día. Le dijimos dale, nos estamos quedando en este hotel, en un rato volvemos. Y me dice bueno hay un restaurante a dos cuadras que está bueno. Fuimos a comer y nos cagamos de risa un rato. Nos contó un poco las anécdotas de las películas y todo. Él es un humorista en un montón de películas y uno espera que empiece a contar chistes y cosas, pero no, super normal. Charlamos un rato y estuvo bueno”.

SEGUIR LEYENDO: