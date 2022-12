Tras la polémica por el “bebé Mbappé” en los festejos de Argentina, se viralizó la burla de la selección de Francia contra Messi en 2018

Se viralizó un video de 2018 en medio de los festejos por ese Mundial

Kylian Mbappé fue uno de los focos elegidos en los festejos de la selección argentina que se consagró campeón del Mundial de Qatar. Esto deparó en múltiples críticas desde ese país contra las celebraciones dedicadas a la máxima figura de Les Bleus, pero en las últimas horas se viralizó un video del título logrado por esa selección en 2018 por un cantito dedicado a Lionel Messi.

El bicampeón del mundo había eliminado a la Albiceleste en los octavos de final del Mundial 2018 en un duelo que ganaron los europeos por 4-3 en el Kazán Arena y, tras vencer a Croacia en la gran final, regresaron a tierras francesas para celebrar el título con todas las personas que coparon el Stade de France. Los jugadores de Francia le dedicaron una canción a N’Golo Kante, una de las figuras del mediocampo de ese equipo que se alzó con la Copa del Mundo, por su buen marcaje contra Messi en ese partido y, al final de las imágenes televisadas por el medio frances L’Équipe, apuntaron contra el emblema argentino: “Es chiquito, es dulce, paró a Leo Messi”.

La reacción de las redes sociales no se hizo esperar porque algunos usuarios remarcaron que las situaciones no eran comparables, y hasta algunos dijeron que era un elogio para el máximo goleador argentino en Mundiales. Pero otra respuesta apuntó directamente contra Kiki: “¿Porque Mbappé no impidió que todo su equipo se burlara y humillara a Messi?”.

Los jugadores mostraron los detalles de la celebración tras la victoria ante Francia

Estos comentarios se produjeron después de que Emiliano Dibu Martínez se haya burlado del delantero, que marcó tres goles en la final del mundo disputada en el Estadio Lusail. Al término del encuentro, los festejos del campeón incluyeron un cántico que fue coreado por los futbolistas presentes en el vestuario: “Un minuto de silencio para Mbappé que está muerto”.

Además, la caravana del campeón ofreció distintas perlitas que fueron recogidas por Infobae como la imagen del Dibu haciéndole upa a un bebé con la cara de Kylian Mbappé. Las críticas recayeron en Messi por no haber corregido el comportamiento del arquero sobre su compañero en el París Saint-Germain (PSG). Estas situaciones sumado al video que se dio a conocer en las últimas horas motivaron otra contestación por parte de un usuario en redes: “Mbappé merece que Emi se burle de él. ¡El karma es una perra!”.

La foto del "bebé Mbappé" en manos de Dibu Martínez que se volvió viral

La bronca con Donatello comenzó en mayo pasado por una declaración sobre el nivel de los rivales que debían enfrentar las selecciones sudamericanas en la previa al Mundial: “Argentina y Brasil no juegan partidos de mucho nivel para llegar a la Copa del Mundo. En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan”.

En cuanto a los favoritos, había dado su presagio de cara a Qatar. “Francia, desde ya. Creo que Brasil también es un buen equipo, pero hay varios equipos europeos también. La ventaja que tenemos aquí es que siempre jugamos partidos de mucho nivel, tenemos la Nations League por ejemplo. Cuando lleguemos a la Copa del Mundo, estaremos listos”, afirmó Mbappé, quien no pudo defender el título que conquistó en Rusia 2018.

