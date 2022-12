Cuál es el plan del América para cubrir la salida de Memo Ochoa

Memo Ochoa dejó vacante el puesto de arquero titular en Coapa

El rumbo en la trayectoria profesional de Guillermo Ochoa tuvo un giro inesperado después del Mundial de Qatar 2022. El portero oriundo de Guadalajara, Jalisco, decidió no renovar su relación contractual con el Club América por lo cual dejó vacante el puesto que ocupó durante los últimos tres años y medio. Sin embargo, la directiva ya tendría previsto el movimiento para lidiar con su ausencia.

Cuál será el futuro de Memo Ochoa con el América El arquero mundialista se encuentra negociando su continuidad con el equipo de Coapa, aunque la directiva le habría impuesto una condición para continuar en las filas del plantel VER NOTA

La tarde del 20 de diciembre de 2022, las Águilas dieron a conocer un comunicado en sus redes sociales. Dentro del texto confirmaron la negativa del guardameta para continuar defendiendo la portería del equipo y agradecieron su entrega en lo que fue su segundo periodo con el cuadro. Debido a ello, en las redes sociales se volvieron tendencia los nombres de los posibles sustitutos, aunque el personaje elegido estaría en el nido.

Algunos aficionados sugirieron el regreso de Agustín Marchesín o la incorporación de Carlos Acevedo, quien se ha catapultado como una de las mejores promesas nacionales en el arco. Sin embargo, el plan contemplado por el equipo encabezado por Santiago Baños, Héctor González Iñarritu y Fernando Ortiz tiene en la mira a la dupla de Óscar Jiménez y Luis Malagón, quien llegaría del Necaxa.

Memo Ochoa decidió no renovar con el América tras su eliminación de Qatar 2022 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Según informó el reportero Víctor Díaz, del diario Récord, la directiva azulcrema estaría por consolidar la contratación del arquero suplente de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No obstante, el movimiento solamente sería para cubrir el puesto en la banca e impulsar el ascenso de Óscar Jiménez a la titularidad, pues no ha logrado ser protagonista desde que Marchesín llegó a Coapa.

Memo Ochoa dejó el club América para irse a Europa De forma oficial, Guillermo Ochoa ya no seguirá para el Clausura 2023 a pesar de intentos de renovación. Ahora ya tendría un lugar en la Serie A VER NOTA

Hasta el momento no existe un comunicado oficial del club que confirme la llegada de Malagón a la Ciudad de México. Incluso, luego de haber jugado el encuentro contra Toluca en la Copa por México, el Tano Ortiz se negó a dar información que confirmara o descartara el interés en el arquero juvenil. Por otro lado, sí habló sobre el papel de Jiménez en el plantel.

“Yo nunca di nombres. Ustedes están poniendo nombres que todavía no he pronunciado. Lo dije la primera vez que lo preguntaron. Hay un plan B, un plan C. Hoy está Óscar. Lo está haciendo de maravilla y sabe lo que pienso con respeto a él en lo deportivo y después se verá. Nombres van, nombres vienen. Suposiciones. Yo como entrenador hoy confío en Óscar que es mi arquero titular”, declaró ante los medios de comunicación.

Gracias Guillermo Ochoa por ayudar a construir nuestra historia de grandeza, siempre serás una Águila desde la cuna. @yosoy8a Te deseamos éxito en tu siguiente reto en Europa.#SomosAmérica 🦅🧤 pic.twitter.com/YxDdJpyCbT — Club América (@ClubAmerica) December 20, 2022

¿Por qué Memo Ochoa decidió no renovar con el América?

En el comunicado difundido por el Club América solamente se dio a conocer que: “Tras tres años y medio en su segunda etapa como arquero de las Águilas, Guillermo Ochoa se despide de la institución que lo vio crecer y consolidarse como un jugador histórico del Club América”, por lo que no hubo más detalles acerca de sus motivos.

Conoce a la Unione Sportiva Salernitana 1919, equipo de la Serie A al que llegaría Guillermo Ochoa El guardameta mexicano estaría cerca de fichar por el club italiano, en lo que sería el regreso de ‘Memo’ al viejo continente a sus 37 años VER NOTA

Pese a ello, los periodistas Fabrizio Romano y César Luis Merlo confirmaron que, tras quedar con el pase en su poder, Ochoa aceptó una oferta del Salernitana de la Serie A. En ese sentido, viajará a Italia el jueves 22 de diciembre para la realización de los exámenes médicos correspondientes y, posiblemente, firmar un acuerdo contemplado hasta junio de 2023, por lo que no traerá ningún beneficio económico al equipo mexicano.

Durante sus dos etapas y más de diez años como portero azulcrema, Memo disputó 424 duelos en diversos certámenes, en los cuales recibió 525 anotaciones. De igual forma, solamente pudo levantar un trofeo de la Liga MX (2005), así como uno de Campeón de Campeones (2005) y una Liga de Campeones de la Concacaf (2006), todos ellos en su primer ciclo.

SEGUIR LEYENDO: