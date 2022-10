Fernando Ortiz reconoce que no ser campeón en América es como no hacer nada

México, 22 oct. El argentino Fernando Ortiz, entrenador del América del fútbol mexicano, reconoció este sábado que no ser campeón con su equipo es como no haber hecho nada en el torneo Apertura 2022 en el que acabó en el primer puesto de la fase regular.

"De nada sirve todo lo que conseguimos en el semestre si no logramos el objetivo, para mí es un fracaso rotundo. Porque en esta institución no ser campeón luego del torneo que hicimos es como no haber hecho nada", aceptó el técnico después de que su equipo fue eliminado por el Toluca con marcador de 3-2 en la semifinal.

En el duelo de ida del pasado miércoles el América perdió por 2-1, en el juego de vuelta de este sábado en el Estadio Azteca las Águilas empataron a 1-1, para un marcador de 3-2 a favor del Toluca.

En este partido los llamados Diablos tomaron ventaja con gol de Jorge Torres Nilo, el local igualó con remate de Alejandro Zendejas. En la segunda mitad las Águilas se lanzaron en busca del empate, pero no tuvieron puntería.

El América clasificó luego de terminar en la cima del Apertura 2022 con 38 unidades que sumó gracias a 12 triunfos, dos empates y tres derrotas, superioridad que Ortiz lamentó no pudieron corroborar en la fase final.

"Estoy dolido y avergonzado, pero con la tranquilidad de que los jugadores dejaron el alma y la vida en el campo de juego. Por no conseguir el título el único responsable soy yo", confesó el estratega.

El argentino destacó el planteamiento con el que Ignacio Ambriz, entrenador del Toluca, superó a sus Águilas.

"Felicito al Toluca y a Ignacio Ambriz; no hay nada más qué decir. Pagamos caro los errores, ellos tuvieron armas que nosotros no supimos contrarrestar".

A Fernando Ortiz le queda un año de contrato con el América y expresó su deseo de seguir al frente del equipo a pesar de la eliminación.

"Tengo un año de contrato. La directiva tendrá que analizar todo lo que hicimos y cualquier decisión me lo comunicará. Yo quiero seguir, estoy en este proyecto; qué necesitamos, no puedo decirlo ahora; estamos aún muy dolidos por no salir campeones".

Este certamen es el primero que el argentino dirigió completo a las Águilas, a las que llegó como relevo de su compatriota Santiago Solari en el Clausura 2022, torneo en el que avanzó a la fase final en cuarto lugar; fue eliminado en la semifinal por el Pachuca.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz es el que más ligas ha ganado en México con 13.EFE

