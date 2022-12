Las lágrimas de Batistuta tras la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar: “Es muy importante para nosotros”

La emoción de Gabriel Batistuta en la TV árabe al ver a Argentina campeón

Argentina necesitó 36 años para volver a pararse en la cima del fútbol. Varias generaciones de jugadores emblemáticos pasaron su estadía en la Albiceleste sin lograr levantar la Copa del Mundo y se emocionaron hasta las lágrimas cuando observaron a Lionel Messi elevar el tan ansiado trofeo. Dentro de la lista de los ilustres que no pudieron controlar los sentimientos después de la victoria por penales sobre Francia fue Gabriel Batistuta, que fue invitado a vivir el momento en un programa local junto a Kaká.

Al ver las imágenes del campo de juego del Lusail Iconic Stadium, el Bati no pudo aguantar las lágrimas y se sacó la corbata para disfrutar el instante. “Es muy importante para nosotros porque todos peleamos para salir campeones del mundo. Es impresionante. Vamos Argentina, vamos. Estoy contento por Messi, por Argentina, por mí, por todo el país. No puedo hablar. Todos querían que gane Argentina. Todos, todos... Se sintió la energía, esto es increíble. Perdonen si me trabo pero es muy lindo”, comentó en Bein Sports sin ocultar sus emociones.

A continuación, se desabrochó el botón de la camisa y se recostó en el asiento para celebrar la victoria de su nación. Más tarde, el ex delantero bajó al campo de juego y se llevó algunos recuerdos: un pedazo de la red de uno de los arcos, un abrazo con Ángel Di María y Nicolás Otamendi, una charla con Nicolás Tagliafico y Alexis Mac Allister. Gabriel no ocultó su felicidad en las redes sociales y realizó varias publicaciones reconociendo el enorme esfuerzo de la camada que volvió a poner a Argentina en los más alto.

El Bati, con 10 goles, era el máximo goleador de Argentina en Mundiales hasta esta edición: Messi lo superó con 13 anotaciones

Vale recordar que el Bati fue el máximo goleador de Argentina en Mundiales durante dos décadas, pero Lionel Messi se lo arrebató en esta edición al finalizar con 13 gritos. “Querido Leo, ¡felicidades!. Tuve el récord durante 20 años y lo disfruté. Ahora es un gran honor y placer compartirlo contigo. ¡Esperando de todo corazón que puedas superarlo ya en el próximo partido!”, escribió Batistuta cuando la Pulga lo igualó en la tabla.

El rosarino, además, se tomó el tiempo de responderle: “Muchas gracias Bati. Es un orgullo poder compartirlo con vos. ¡Y lo importante es que siga habiendo muchos goles de nuestra Selección en los Mundiales, los haga quien los haga!”. Días más tarde, el astro abrió la semifinal frente a Croacia y cerró su participación dorada con un doblete contra Francia para redondear en 13 la cifra final.

El ex delantero supo ser bicampeón de América (1991 y 1993) con la Selección, quien disputó tres citas mundialistas consecutivas (1994, 1998 y 2002) y anotó 10 tantos. Batistuta sumó cuatro anotaciones en su primera participación, en Estados Unidos 1994; luego tuvo su mejor producción con cinco goles en la edición de Francia 1998, y agregó un grito más en Corea-Japón 2002.

