El Kun Agüero apeló a una recordada frase de Maradona para dedicarle el título mundial al streamer español DJ Mariio

Agüero le respondió a DJ Mariio después de que Argentina salga campeón

Luego del tenso cruce que había tenido con el streamer DJ Mariio, el Kun Agüero se acordó del español durante los festejos íntimos del plantel argentino que se consagró campeón del Mundial Qatar 2022, Con una botella de champagne en una mano y el micrófono en la otra, el ex delantero improvisó un breve discurso que causó risas en sus ex compañeros.

“DJ Mariio, vos alentaste por Brasil, pero Argentina fue campeón del mundo ¡La tenés adentro!”, dijo el ex Manchester City, Barcelona y Atlético de Madrid. Es que su antagonista de las redes sociales había asegurados que la Canarinha era se selección favorita y en la previa de la final en Doha había sorprendido al manifestar su apoyo hacia Francia.

El problema entre ellos viene desde desde la eliminación de España en octavos de final ante Marruecos. Ahí el streamer preguntó en su cuenta de Instagram “por quién” iban en los cuartos de final. Agüero le respondió en uno de sus streaming y le dijo: “DJ Mariio, no seas pelotudo. Quedan ocho países, ¿a quién vas a ir? Tenés muchos colegas argentinos, ¿sos pelotudo o te hacés? ¿O querés ir por Francia? ¿Qué querés ir, por Inglaterra, que no te dan ni bola? Andá por Argentina que te damos bola, no seas pelotudo”.

En esa instancia, luego del triunfo de Argentina ante Países Bajos, el streamer del videojuego FIFA más conocido de España, publicó en su cuenta de Twitter la imagen viral de los argentinos festejando al lado de los neerlandeses, que algunos lo tomaron como una provocación. “Andá a jugar al FIFA vos”, fue la respuesta en la misma red social del Kun.

La tensión no bajó porque el español pronosticó un triunfo de Francia ante Argentina por 3-1 en la final del Mundial Qatar 2022. La reunión que fue transmitida en vivo contó con la presencia de los streamers que conforman la flamante La Liga de los Reyes, que incluye a grandes estrellas del mundo de las redes sociales.

Este youtuber español, que inició su trayectoria hace 15 años y ya cuenta con más de 8 millones de suscriptores en su canal, se ha vinculado con muchas figuras del fútbol mundial, entre ellas, el argentino Sergio Agüero. Aunque su relación con el Kun actualmente parece estar rota. “Agüero fue mi amigo”, escribió en las últimas horas en la biografía de su cuenta de Twitter. Y al argentino parece no importarle, por ello apeló a una recordada frase de Diego Maradona para dedicarle el título albiceleste.

