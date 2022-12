La señal de Maradona que vio una leyenda de Inglaterra en la previa de la final del Mundial entre Argentina y Francia

Gary Lineker en el Estadio de Lusail (@GaryLineker)

Horas antes de la final del Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia una leyenda del fútbol inglés se inspiró para recordar a Diego Armando Maradona. Se trata de Gary Lineker, figura de su selección y goleador del Mundial de México 1986 con seis tantos, uno más que el recordado Diez en dicho certamen. Una vez retirado el ex delantero comenzó a trabajar en los medios como comentarista y conductor de producciones especiales. Este domingo, en la previa del duelo en el Estadio de Lusail, el británico de 62 años, que suele ser muy activo en las redes sociales, evocó al astro, al que vio en una señal, una especie de guiño a la Albiceleste.

En este caso el ex jugador del Leicester, Everton, Barcelona, Tottenham Hotspur y Nagoya Grampus Eight (Japón), tomó una foto del cielo en la que se llega a advertir una figura corriendo y se preguntó en su cuenta de Twitter: “¿Quién es ese que corre arriba envuelto en colores argentinos? ¿Está Diego mirando hacia abajo?” La comparación es en obvia referencia a una foto icónica de Maradona corriendo y que fue captado en el aire.

De inmediato llegaron las reacciones de los usuarios argentinos de la red social que le agradecieron al punta: “Vamos Gary” (@Cristia32619049), “Te queremos Gary” (@mdarrigo), “Te quiero mucho Gary” (@rodrigorsrv), “Te quiero Gary !Sos uno de los nuestros!” (@CapraruloSergio).

Lineker siempre fue admirador de Maradona y lo elogió en miles de oportunidades. Quedó impactado por la actuación de Diego en el histórico partido por los cuartos de final del torneo azteca, el día que el argentino convirtió dos goles recordados, uno con la mano y otro de una magnitud en el que eludió a varios rivales incluido el arquero Peter Shilton.

El posteo de Lineker-Maradona (@GaryLineker)

“Nunca pensé que pudiera ver a alguien parecido a Diego en cuanto a la habilidad con la pelota. Messi es muy similar en muchas cosas: argentino, pequeño y zurdo, pero Diego era increíble”, contó Lineker hace unos años.

Aunque también elogió a Leo Messi al afirmar que “produce más en un partido que yo en toda mi carrera. Messi me hace dar cuenta de lo mierda que era como futbolista”. Fue en un tuit donde emitió recolectó 26.000 RT.

En esta oportunidad Lineker viajó a Qatar y llegó al estadio más de dos horas antes del inicio del encuentro. “Aquí estamos. Una final con un poco de todo. Únase a nosotros para Francia vs. Argentina. Messi vs Mbappé. Europa vs. Sudamérica. Estamos en BBC”, escribió desde uno de los sectores de prensa ya que es comentarista de la conocida cadena británica.

