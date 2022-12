El DT de Arabia Saudita y verdugo de Argentina le advirtió a Francia cómo parar a Lionel Messi

Hervé Renard explicó su plan para frenar a Lionel Messi (REUTERS/Hannah Mckay)

La selección argentina llegó a la final del Mundial de Qatar 2022 desplegando un buen nivel. Sin embargo, en su debut, sufrió un inesperado revés al caer por 2 a 1 ante Arabia Saudita, selección que figura en el puesto 51 del ranking FIFA.

El cerebro de esta histórica gesta fue el entrenador francés Hervé Renard, quien en diálogo con el diario galo L’Equipe explicó con lujo de detalles el plan que diseñó para tratar de controlar a Lionel Messi, el capitán y figura del elenco albiceleste que este mediodía buscará levantar la Copa del Mundo ante Francia, los vigentes campeones.

“Nosotros no solo nos enfocamos en Messi, sino en la Argentina en su conjunto. Hay que ponerlo en ese contexto para analizar su área de influencia, para ver cómo le llegan las pelotas. Sobre todo hay que presionar a (Rodrigo) De Paul, que es, para mí, uno de los mejores jugadores argentinos y uno de los más útiles para colocar a Messi en las mejores condiciones. Es importante porque compensa mucho en el lateral derecho y su trabajo releva de muchas tareas a Messi. Cuando pierden la pelota, De Paul está ahí para ahorrarle el trabajo defensivo. Es importante estudiar todos los mecanismos intermedios”, comenzó su relato.

El entrenador, que tras el histórico triunfo manifestó que los de Lionel Scaloni se iban a levantar y que serían campeones, sostuvo que “nuestra prioridad fue cerrar el eje. Para eso había movilizado mi lateral izquierdo, mi extremo izquierdo y al menos un volante. A menudo (en el primer tiempo) la marca estaba demasiado lejos de Messi, por lo que debes estar justo sobre él cuando recibe la pelota. ¡Ahí es donde tienes que caer sobre él! A 35-40 metros del arco. No debe tener libertad. Argentina no usa mucho la profundidad. Es más un equipo de posesión, que atacará principalmente por el medio con Messi. Arranca desde su costado derecho para reenfocarse rápido e ir velozmente a llevar peligro”. Igualmente, luego aclaró: “Pero Francia tiene argumentos para cerrar el eje, con (Adrien) Rabiot y luego (Aurélien) Tchouaméni detrás”.

Arabia Suadita venció a Argentina en su debut en el Mundial de Qatar (EFE/EPA/Mohamed Messara)

“Cuando pierde la pelota, los demás trabajan para él. No me gusta hablar de los pequeños secretos de Scaloni, pero lo relevó de todo ese trabajo. Cuando juegan con cuatro atrás, tienen tres centrocampistas que trabajan mucho para suplir enseguida a Messi para la recuperación. Lo buscan casi de inmediato. Hasta ahora, (Leandro) Paredes había sido titular de central. (Enzo) Fernández entró al equipo, junto a (Alexis) Mac Allister, quien hace un gran trabajo en el lateral izquierdo en compensación defensiva. Todo ello con el objetivo de presionar por la derecha en esta relación De Paul-Messi, también con (Julián) Álvarez, como vimos especialmente ante Croacia (3-0 en semifinales). Es una de las claves de Argentina. Conocía a De Paul, pero también me sorprendió en esta competencia con su impresionante despliegue”, ahondó el ex estratega de Costa de Marfil, Zambia, Angola y Marruecos.

El entrenador también advirtió que “Argentina busca el primer pase rápido sobre Messi. Francia debe intentar cortar estas líneas. Es él quien buscará o hará el cambio de ritmo, el que enciende la luz. Allí, Messi es capaz de cualquier cosa. El tercer gol ante los croatas lo demuestra. Se espera que entre con el pie izquierdo y va por el lado derecho para crear una gran jugada. Tiene en unas fracciones de segundo ese excepcional movimiento de pelota que le permite desestabilizar y puede hacerle tomar otra opción”

“Francia debe tener especial atención en Messi entre Rabiot, (Theo) Hernandez y (Dayot) Upamecano o (Ibrahima) Konaté. Sabemos que es en esa zona donde pasará la mayor parte del tiempo. Rabiot tiene ese sentido del sacrificio cuando la selección de Francia pierde la pelota. Puede reemplazarse a sí mismo rápidamente con su velocidad y saltar rápidamente sobre Messi. Puede y debe hacer lo que Blaise Matuidi logró en 2018, en un juego ligeramente diferente”, añadió.

Para cerrar, Renard le advirtió a Didier Deschamps qué sería un grave error para Les Blues: “¿En qué trampa no debe caer Francia? En creer que Argentina es solamente Messi”.

