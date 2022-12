La camiseta con las tres estrellas con la que Argentina celebró el título en el Mundial de Qatar: qué dice la leyenda en la espalda

El saludo de Lionel Messi a todos los hinchas que seguían presentes en el estadio Lusail (Reuters)

El Mundial Qatar 2022 ya tiene nuevo campeón porque la selección argentina levantó la Copa del Mundo después de una apasionante definición por penales contra Francia en el estadio Lusail, tras igualar 3-3 en los 120 minutos. Esta coronación contó con un detalle muy particular que lucieron los futbolistas al término de la premiación.

Todo el plantel recibió la respectiva medalla por ser campeones del mundo y, tras su festejo en el escenario colocado dentro de la cancha, se pusieron una camiseta que da cuenta de este logro porque ya cuenta con la tercera estrella ubicada en el margen superior del escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se optó por mantener el lugar de las dos que representan los logros de 1978 y 1986 y se agregó una nueva para simbolizar este trofeo.

Otro detalle que se encontró en el centro del pecho fue el parche de campeón que otorga FIFA al ganador de cada competición mundialista. La primera en usarlo fue Italia, luego de su coronación en 2006. La Argentina se agrega a una escueta lista que también posee a España, Alemania y Francia. Esta camiseta también contó con la espalda ploteada con la frase “campeones del mundo” y tres estrellas de gran tamaño situadas detrás del frente de la remera.

Lionel Messi festejando el título con la Copa del Mundo entre sus manos (Reuters)

Para llegar a ponerse esta camiseta, la selección argentina debió sufrir más de la cuenta porque el elenco de Lionel Scaloni manejó gran parte del partido y abrió la historia con dos goles de Lionel Messi y Ángel Di María. El doblete de Kylian Mbappé estiró la historia al alargue y, cuando parecía que el segundo tanto de Messi daba por finalizada la historia, apareció el goleador del Mundial para llevar todo a los penales. Esta instancia se la llevó el elenco sudamericano por 4-2 para cortar la racha de 36 años sin títulos mundiales.

Finalizado el encuentro, el emblema del plantel se rodeó de su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para celebrar el título y, en diálogo con TyC Sports, ya adelantó su futuro en la Albiceleste: “Qué va a haber después de esto, Copa América, Mundial, tanto había luchado en mi carrera y se me dio al final. Disfruto tanto estar en la Selección. Quiero disfrutar unos partidos siendo campeón del mundo”.

“Una locura. Se hizo desear, mirá lo que es, es hermosa. Es impresionante. La ansiábamos muchísimo. Sabía que Dios me la iba a regalar, que era esta, que la íbamos a lograr. Ahora quiero celebrar. No veo la hora de estar en Argentina y la locura que será eso. Quería cerrar mi carrera con eso y no puedo pedir más nada. Son los últimos años. De esta manera es algo impresionante”, concluyó.

