Lionel Messi conquistó el Mundial y quedó a una estrella del futbolista más ganador de la historia: el título de la discordia

Los tres jugadores más ganadores de la historia (Marcelo Regalado)

Lionel Messi volvió a celebrar un nuevo título con la selección argentina, el más ansiado de todos: la Copa del Mundo. Luego de romper el maleficio con la Albiceleste tras la conquista de la Copa América ante Brasil en el Maracaná en julio de año pasado se sumó la estrella a mediados de este año, en otro estadio mítico, como Wembley, ante Italia en la Finalissima. Ahora, con el Mundial logrado en Qatar frente a Francia, La Pulga alcanzó su trofeo número 41 de su carrera.

De esta manera, Messi no solo se afianzó como el futbolista argentino más ganador de la historia, seguido por su compañero de equipo Ángel Di María, quien superó a Carlos Tevez en el segundo lugar, sino que está a un paso de Dani Alves, que con 42 trofeos es el futbolista más laureado de todos los tiempos.

Esta coronación en suelo qatarí le permitió a Messi alcanzar el título 41 de su carrera y despegarse del español Andrés Iniesta y el brasileño Maxwell, quienes completan el podio con 37. Por supuesto, el argentino se acercó al más ganador, su ex compañero Dani Alves, quien lidera la clasificación con 42. Por detrás de los antes mencionados, aparecen Ryan Giggs (36), Kenny Dalglish y Gerard Piqué (35), Vítor Baía (34), Xavi Hernández (33) y Cristiano Ronaldo (33).

¿Cuáles son los 41 títulos que ganó Messi? El palmarés de Lionel se compone de 10 Ligas españolas, siete Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro Champions League, cuatro Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Todas esas conquistas, un total de 35, han sido alcanzadas con la camiseta del Barcelona desde el año 2005 hasta que se despidió a mediados del 2021. A estos hay que sumarle la pasada Ligue 1 alcanzada con el PSG.

Una aclaración: el conjunto culé suma un título al palmáres del rosarino que está en constante debate desde hace tiempo. Fue por la Supercopa de España 2005, que se jugó a doble partido el 13 y el 20 de agosto. Barcelona y Betis disputaron como campeón de Primera División de España 2004/05 campeón de la Copa del Rey 2004-05, respectivamente. El Blaugrana goleó 3-0 la ida y perdió 1-2 la vuelta, pero Messi no entró en la convocatoria en ninguno de los dos encuentros. Por este motivo, en muchos conteos no lo consideran como campeón de dicho certamen.

Por su parte, con la selección argentina, Lionel Messi ha sumado además de este Mundial, la Finalissima ante Italia, la Copa América de Brasil 2021, más la medalla de oro olímpica en Beijing 2008 y un Mundial Sub 20 en Holanda 2005.

TABLA DE JUGADORES CON MÁS TÍTULOS DE LA HISTORIA:

Los jugadores más ganadores de la historia (Marcelo Regalado)

LOS 10 FUTBOLISTAS ARGENTINOS CON MÁS TÍTULOS:

Lionel Messi también agigantó su leyenda como el futbolista argentino con más títulos en la historia, donde mantiene un amplio margen respecto de sus máximos perseguidores. En esta oportunidad, también se anotó con un trofeo Ángel Di María, quien se colocó como su único escolta con 31. En tanto, Carlos Tevez (29) completa el podio.

Por el lado del Fideo, también está en debate la Supercopa de Francia de 2017 que ganó el París Saint-Germain pero en la que él no participó ya que no fue convocado para el duelo a partido único disputado en Marruecos.

En la lista detrás de Tevez se encuentra Luis González. En este caso, una aclaración similar a la de Messi con el Barcelona y la de Di María con el PSG pero con una particularidad ya que estuvo fuera una gran cantidad de encuentros. En los Campeonatos Paranaense ganados en 2018 y 2019 por Athletico Paranaense, Lucho no formó parte. No sólo no jugó ninguna de las ediciones, sino que tampoco estuvo en ningún partido en el banco de los suplentes.

Por debajo figuran los retirados Javier Mascherano, Esteban Cambiasso, Alfredo Di Stéfano (25), Walter Samuel, Guillermo Barros Schelotto (23) y Sergio Agüero (21).

1. Lionel Messi 41

2. Ángel Di María 32

3. Carlos Tevez 29

4. Lucho González 28

5. Javier Mascherano 25

6. Alfredo Di Stéfano 25

7. Esteban Cambiasso 25

8. Walter Samuel 23

9. Guillermo Barros Schelotto 23

10. Sergio Agüero 21

*Fuente: Silvio Maverino (@mavegol)