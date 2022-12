Pablo Zabaleta antes de la final: el liderazgo “enojado” de Messi, la charla con Guardiola sobre Julián Álvarez y la virtud de Scaloni

Pablo Zabaleta, subcampeón en el 2014, es uno de los invitados especiales de FIFA en el Mundial (Foto: Reuters/Matthew Childs)

(Enviado especial a Doha, Qatar) Pablo Zabaleta sabe muy bien lo que se siente estar ahí. A 90 minutos de la gloria. A un paso de alzar ese trofeo tan preciado. El que Carlos Bilardo alguna vez planteó que cómo no lo vas a querer. Una jugada, apenas una desatención y un remate preciso, dejó a aquel equipo del 2014 con el sabor amargo en la boca. Lionel Messi tendrá en sus pies este domingo la posibilidad de subirse al máximo pedestal de selecciones, pero también de vengar un poco a aquella generación que tantas veces tuvo al alcance de sus pies el éxito deportivo.

“Siempre supimos que Leo es un ganador. Es una persona que compite como todos los genios. Tiene esa mentalidad de querer ganar siempre. Pero creo que con la condición de que él sabe que es su última oportunidad, su último Mundial. Estás en una Copa del Mundo y mentalmente vas pensando que quizás no podes vivir otra vez esa experiencia. De alguna manera lo vivís de una forma intensa. Él, siendo capitán del equipo, habiendo sido siempre el mejor, ahora mismo está liderando a esta nueva generación, mostrando el camino”, planteó el ex lateral en diálogo con Infobae.

Luego de actuar en el Legends Cup que organizó la FIFA en Doha, Zabaleta aclaró que no notó un cambio en la forma de liderar de la Pulga, pero reconoció: “Está siendo un poco más notorio. Está liderando esta selección de una forma que me encanta. Me gusta verlo enojado, me gusta verlo muy participativo en muchas cuestiones que quizás antes podíamos verlo tanto. Ese liderazgo a él lo caracterizó, siempre luchó por nosotros desde dentro y ahora en una cancha está siendo más líder que nunca”.

El ex Manchester City, que compartió un equipo de lujo con Javier Zanetti, Kaka, Dida, Roberto Carlos y Cafú entre otros en el torneo de estrellas retiradas, también dio a conocer un diálogo que mantuvo con Josep Guardiola sobre Julián Álvarez. “Tuve la posibilidad de verlo en una pretemporada con el City, hablé con Pep y estaba contento. Se mueve todo el tiempo, trabaja mucho sin pelota. Me acuerdo una charla que tuve con Pep y me remarcó mucho eso, que estaba impresionado con Julián. Esa capacidad de sacrificio que le veía, de trabajar. Porque muchas veces en los delanteros no es una virtud fácil de encontrar. El delantero, por lo general, suele ser una opción cuando tiene la pelota, pero hay pocos jugadores que hacen el trabajo de Julián de presionar permanentemente a los centrales, de presionar al arquero, de juntarse con la línea de mediocampistas. Realmente es asombroso”, destacó.

Pablo Zabaleta en la final del Mundial 2014 (Foto: AFP / PEDRO UGARTE)

El hombre que fue campeón mundial Sub 20 en 2005 destacó la “unión que se ve desde afuera” del grupo y también subrayó algunos apellidos que sobresalieron en el torneo: “Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián empezaron como suplentes y terminan siendo titulares indiscutibles y figuras. ¡Imaginate el futuro que les espera a estos chicos! El resto también, Molina, Acuña, Cuti Romero, (Lisandro) Martínez. Es fascinante, se merecen la admiración de los argentinos”.

Devenido en comentarista televisivo, el defensor surgido de San Lorenzo además se tomó un tiempo para remarcar el “trabajo fenomenal” que está realizando el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y remarcó un punto fundamental en ese rol: “Era un entrenador que en su momento, cuando termina haciéndose cargo de la selección argentina, mucha gente dudaba en el sentido de la poca experiencia que él tenía como entrenador. Sin embargo, el fútbol muchas veces te demuestra que la mayor experiencia que podes lograr para después ser un entrenador es lo que viviste como futbolista. No hay ningún curso de entrenador que te enseñe a vivir los momentos que vive un futbolista dentro del vestuario”.

“Cuando sos entrenador de la selección simplemente tenés que elegir bien a los futbolistas, armar un buen grupo, hacerlos sentir bien y ya está... con eso realmente creo que es más que suficiente para ser un entrenador exitoso en la selección. Scaloni lo está demostrando”, resumió. Aunque también valorizó la experiencia de Pablo Aimar, Walter Samuel y el Ratón Ayala, los otros integrantes del equipo de trabajo: “Su trayectoria no es extensa como DT, pero para cualquier futbolista poder ver un cuerpo técnico así, con la experiencia de lo que jugaron, realmente ya es mucho”.

Por último, bañó en elogios a Antoine Griezmann –”Está haciendo de Pogba, Kanté, Benzema, es impresionante el Mundial que está haciendo”, señaló– pero fue claro con el defecto de Francia que podría favorecer a la Albiceleste: “Si analizas y ves el partido con Marruecos, es un equipo que al final deja espacios entre líneas, se le puede hacer daño si logramos encontrar a futbolistas nuestros en ventaja. Ocasiones se les pueden crear”.

