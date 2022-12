Miguel Layún reveló que se bajó el sueldo para renovar con América

Miguel Layún jugará con América hasta diciembre de 2023. (Instagram/@miguel_layun)

El defensa mexicano Miguel Layún dio a conocer por medio de una entrevista que continuará con las Águilas del América por un año más, después de haber negociado la extensión de su contrato hasta diciembre de 2023, por lo que disputará los siguientes dos torneos de la Liga MX con los azulcremas.

El ex lateral derecho del Porto indicó que para permanecer en el Club América tuvo que disminuir su salario de forma significativa, pero que es un sacrificio que puede aceptar con tal de seguir en el club donde trascendió para luego emigrar al fútbol europeo.

“Sin temor a decirlo, me hablaron de una rebaja salarial importante, les dije que para mí eso no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero, lo saben desde el día uno, cuando se abrió la posibilidad de volver al América, desde mi primer arribo yo dejé el 50% del salario, no es para darme golpes de pecho”, explicó el jugador de 34 años.

El vínculo entre Layún y la institución azulcrema concluía en este mes, sin embargo, se abrieron las negociaciones y ambas partes llegaron a un acuerdo para que el futbolista continúe a las órdenes del director técnico argentino Fernando Ortiz. En la entrevista con TUDN, el defensa dejó como una posibilidad su salida temprana del club, si no logra mostrar un buen nivel en el Clausura 2023.

“El acuerdo es por un año, obviamente, como siempre lo he hablado con la directiva, busco que este club tenga la mejor versión mía en todos los sentidos y si en algún momento cree que la relación no es fructífera, puedo salir, no me interesa hacerle daño a la institución”, indicó el dos veces mundialista con México en Brasil 2014 y Rusia 2018.

Asimismo, el exjugador del Sevilla hizo un análisis de su retorno en 2021 como jugador de las Águilas: “Si hago una recapitulación a lo largo de tres torneos a lo largo de tres torneos tuve participaciones a veces más acertadas, a veces menos, pero siempre entendí que el rol más importante desde mi regreso era también aportar a los jóvenes, al vestuario, esas cosas que la gente no puede ver”, compartió.

El sitio especializado en filtraciones de indumentarias de futbol, Footy Headlines reveló información acerca del uniforme alternativo del Club América, con el que jugarán el próximo torneo. De acuerdo con la publicación, la equipación no tiene el color amarillo tradicional de las Águilas.

El color que predomina en la playera es el tono amarillo crema, más cercano al marfil claro, incluso se considera que es de color blanco; además, los detalles del escudo y los patrocinadores serían en color azul marino.

El escudo del Club América se posiciona en el costado izquierdo del pecho, mientras que el swoosh de Nike se ubica en al costado derecho del jersey.

Filtraron el jersey del América para el Clausura 2023 de la Liga MX (Twitter/ @Footy_Headlines)

Los patrocinadores quedarían distribuidos en la playera tal como en el uniforme que lucieron en el Apertura 2022. Otro de los detalles de la playera es que el cuello sería en tonalidad azul oscuro, hecho que generó que la afición lo considerara como una de sus camisetas más elegantes.

El Clausura 2023 iniciará el primer fin de semana de enero del año entrante, por lo que la Jornada 1 se disputará el 6 de enero con el partido de Necaxa vs Atlético de San Luis.

