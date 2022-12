Cuáles podrían ser las sedes para Cruz Azul y América cuando inicie la remodelación del Estadio Azteca

El Estadio Azteca será el primer inmueble en albergar tres Copas del Mundo. (foto: Periódico Central)

El Estadio Azteca se convertirá en el primer inmueble en ser sede de tres Copas del Mundo (1970, 1986, y 2026), después de que el pasado 16 de junio la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó al Coloso de Santa Úrsula, al Estadio Akron, y al Estadio BBVA como recintos oficiales para la próxima justa mundialista. Ante el anuncio de la remodelación de la edificación ubicada en la alcaldía Coyoacán para poder albergar el Mundial de 2026, el Club América y Cruz Azul ya prevén cuáles podrían ser sus nuevas casas de manera temporal.

Copa por México 2022: cuándo inicia y qué equipos de la Liga MX disputarán el torneo de pretemporada El último campeón de este certamen fue Cruz Azul; los celestes se proclamaron campeones el 20 de julio de 2020 al vencer 2-1 a Chivas VER NOTA

Se estima que durante 2023 se dé el anuncio de cuándo comenzarán las obras de remodelación del Estadio Azteca, aunque las directivas de Cruz Azul y América ya visualizan alternativas para tener nueva sede provisional. La directiva azulcrema considera como opciones el Estadio Nemesio Díez, el Estadio Corregidora, y el Estadio Ciudad de los Deportes. Mientras que la gerencia de la máquina contempla regresar a su antigua casa, el Estadio Azul, ahora casa del Atlante, conocido como Estadio Azulgrana o Ciudad de los Deportes.

El pasado 28 de junio, el presidente deportivo de Las Águilas, Santiago Baños, había adelantado detalles sobre la remodelación del Estadio Azteca. En una entrevista para ESPN Radio Fórmula, el directivo conversó sobre el tema e indicó que la fecha planeada para iniciar la obra sería el 1 de enero de 2023, por lo que el Coloso de Santa Úrsula dejaría de ser usado para los partidos de Liga Mx de los Azulcremas y Celestes.

Estadio Azteca en la Ciudad de México, una de las sedes que la FIFA eligió para la Copa del Mundo 2026. Ciudad de México, México. 16 de junio de 2022. (REUTERS/Luis Cortes)

Aunque Giovani Gutiérrez, alcalde de Coyoacán, dijo recientemente que la remodelación del inmueble deportivo aún no cuenta con una fecha de inicio, debido a que no existe una solicitud para que comiencen los trabajos: “A la fecha, no existe solicitud en ventanilla única, es decir, los trámites de trabajo u obra del Estadio Azteca, solamente está en los medios de comunicación”, declaró.

Fernando Ortiz confirmó que Memo Ochoa “peleará” por renovar con el América El Tano insistió en que el portero del Tri quiere seguir con las Águilas. También aprovechó el espacio para reprochar el recibimiento que tuvo el Tata Martino en México VER NOTA

De manera que, Cruz Azul y América aún jugarán en la cancha del Estadio Azteca en este Clausura 2023. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, planea que la remodelación del recinto también tenga un impacto en las colonias aledañas, como Huipulco, Pedregal, y Santa Úrsula.

Mundial Canadá-México-Estados Unidos 2026: ¿cuáles son las tres sedes mexicanas?

El pasado 16 de junio, la FIFA anunció las 16 ciudades que serán las sedes oficiales para la Copa Mundial 2026, organizada por tres países de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf): Canadá, México y Estados Unidos. Será la edición número 23 de la Copa del Mundo, y el tercer certamen que se celebrará en territorio mexicano.

Filtraron la nueva camiseta del América para la temporada 2023 La escuadra de las águilas estrenaría nuevo uniforme para el Clausura 2023 de la Liga MX, por lo que la afición manifestó su aprobación a la camiseta VER NOTA

A México le otorgaron tres sedes e inmuebles deportivos, el Estadio Akron de Guadalajara, el Estadio BBVA de Monterrey, y el Estadio Azteca de la Ciudad de México. A continuación, la lista de las 16 ciudades sedes para la Copa del Mundo 2026:

1. Vancouver, Canadá

2. Seattle, EEUU

3. San Francisco California, EEUU

4. Los Ángeles, EEUU

5. Guadalajara, México

6. Kansas City, EEUU

7. Atlanta, EEUU

8. Houston, EEUU

9. Dallas, EEUU

10. Monterrey, México

11. Ciudad de México, México

12. Toronto, Canadá

13. Boston, EEUU

14. Filadelfia, EEUU,

15. Miami, EEUU

16. Nueva York, EEUU

El Estadio Azteca será sede mundialista para 2026 (Foto: Twitter/@FIFAWorldCup)

De acuerdo con Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, se llevarán a cabo tres partidos inaugurales en cada uno de los países sede.

SEGUIR LEYENDO: