Edgardo Codesal, el polémico árbitro de la final de Italia 90, habló del penal a Julián Álvarez en Argentina-Croacia: “No hay discusión o duda”

El polémico juez que impartió justicia en la final del Mundial Italia 1990 explicó la acción que abrió el duelo de semifinales la Copa del Mundo de Qatar

El ex árbitro mexicano Edgardo Codesal es muy recordado por los argentinos ya que sancionó el penal a favor de Alemania en la final del Mundial Italia 1990. Aquel cruce abajo de Roberto Sensini sobre Jürgen Klinsmann fue una de las jugadas más polémicas de la historia y precedió al tanto que convirtió Andreas Brehme desde los doce pasos. Pasaron 32 años de ese episodio y el ex referí opinó sobre el penal que le dieron a la Albiceleste contra Croacia en la primera semifinal del Mundial Qatar 2022.

Con respecto a la jugada que le permitió a la Argentina ponerse arriba en el marcador ante Croacia, en la que el arquero Dominik Livakovic impactó a Julián Álvarez dentro del área y el colegiado Daniele Orsato sancionó la pena máxima, el ex referí azteca brindó su análisis.

“Hay que puntualizar en la regla 12 algo muy importante. Número uno es que, la falta del tipo imprudencial, son aquellas en las que alguien va por un balón, ya sea delantero, defensa o portero y al tratar hace jugar el balón, no hace contacto con el mismo y hace contacto con el adversario. Por lo tanto, eso se considera una falta de tiro libre directo”, explicó.

Julián Álvarez recibe la falta de Dominik Livakovic (REUTERS/Carl Recine)

“Lo que sucedió si lo ve en tiempo real -porque siempre se pierde la intensidad de la jugada- es que viene a gran velocidad el delantero argentino, trata de jugar el balón por encima del portero, que trata de tapar con las manos el balón por el lado izquierdo, y el delantero trata de pasar por el lado derecho. Al estar ahí plantado el portero y al no poder jugar el balón ya se considera un obstáculo. Y si hay obstáculo con contacto físico también dice la regla 12 que ‘será un tiro libre directo y si es dentro del área, obviamente es un penal’”, agregó en diálogo con el periodista Cecilio Flematti.

“Creo que no hay discusión, duda y no hay que verla en cámara lenta porque le quita objetividad y la relación que existe a la velocidad normal. Hay un contacto, lo frena al adversario y no toca el balón. Esos elementos tipifican una falta tipo penal dentro del área que defiende”, concluyó.

Fue el cuarto penal que le sancionaron a favor a la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. El primero fue ante Arabia Saudita y Polonia en la fase de grupos y luego ante Países Bajo en los cuartos de final. Lionel Messi convirtió tres de ellos y el arquero polaco Wojciech Szczesny le desvió el restante.

Codesal sacó dos tarjetas rojas y cuatro amarillas contra la Argentina en la final de 1990, una de ellas a Maradona (GROSBY)

El más controversial de los penales fue el de Szczesny cuando quiso despejar y golpeó a Messi. Más allá de las decisiones arbitrales y de estas incidencias que le permitieron a la Argentina abrir el marcador en tres oportunidades, el equipo dirigido por Lionel Scaloni -en cada caso- hizo el mérito de acercarse y poder generar peligro en el área rival.

La Argentina convirtió 12 goles en el certamen y un cuarto de ellos llegó por la vía desde los doce pasos. No obstante, el rendimiento del equipo sudamericano fue de menor a mayor y salvo en su debut, luego mereció ser ganador de cada encuentro, incluso en el que Países Bajos le igualó en el epílogo de los 90 minutos.

Este domingo la Albiceleste jugará la sexta final de su historia en las Copas del Mundo y se medirá con el vigente campeón mundial, Francia, que este miércoles venció 2-0 a Marruecos en la segunda semifinal.

