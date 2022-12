Ángel Cappa: “Decir que Messi es el mejor de la historia es una exageración”

Para Ángel Cappa, Messi es uno de los mejores cinco futbolistas de la historia (Facundo Pechervsky)

Después de la victoria 3-0 de la Argentina ante Croacia, Lionel Scaloni sostuvo -una vez más- que Lionel Messi es el mejor futbolista de la historia, frase que de inmediato se volvió tendencia en las redes sociales y abrió el debate sobre la posición en la que se ubica el capitán de la Selección entre los mejores jugadores de todos los tiempos. En este contexto, el ex entrenador Ángel Cappa manifestó su opinión.

En diálogo con Radio Marca, el ex técnico de River Plate sostuvo que es imposible aseverar semejante sentencia ya que para eso habría que haber visto a todos y cada uno de los grandes futbolistas que han marcado la historia. Por eso, eligió distanciarse de la opinión del actual estratega albiceleste: “Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada”, sostuvo.

Pero, Cappa fue claro al asegurar que Messi ha dominado la cúspide del fútbol en los últimos tiempos: “Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia. No, la historia es muy grande y muy amplia”. En este sentido, agregó: “Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona está Messi y este Mundial le consagra como tal”.

El ex entrenador de Racing y Huracán, entre otros clubes, se rindió ante el nivel demostrado por La Pulga en el choque ante Croacia, sobre todo por lo que hizo en el tercer tanto, cuando desbordó por derecha para asistir a Julián Álvarez: “En la jugada de Messi tiene el tiempo necesario para levantar la cabeza y ver a Álvarez y darle la pelota. Eso va a quedar para siempre. Dentro de un tiempo no nos vamos a acordar de cuántos goles hizo Messi, pero de esa jugada te vas a acordar siempre”.

La Argentina jugará el domingo la sexta final de su historia para buscar su tercera estrella, después de las conseguidas en 1978 y 1986, y Cappa no tiene dudas de quién será su rival: “Francia ha jugado muy bien al fútbol, tiene jugadores muy buenos. Mbappé es el futuro, se está preparando para ser la próxima corona mundial. Dembélé, Griezmann que está haciendo un mundial extraordinario, Tchouaméni es un jugador bárbaro... Me gustaría ver frente a frente a Francia y Argentina”. Para eso, claro, los galos deberán primero superar al sorprendente Marruecos este miércoles, seleccionado que se convirtió en el primer africano en alcanzar las semifinales en la historia.

Messi se ha convertido en Qatar en el máximo goleador de la selección argentina en Mundiales, al superar llegar a 11 tantos y superar a Gabriel Batistuta, que quedó con 10. Además, es el futbolista que más partidos de este torneo ha disputado en la historia junto con el alemán Lothar Matthaus, ambos con 25, y el fin de semana superará al italiano Paolo Maldini como el jugador con más minutos en la historia del certamen.

